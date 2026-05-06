Kênh Sơn Tịnh, Quảng Ngãi: Người dân phải sống bên dòng kênh chết?
Video Thời sự

Hải Phong
06/05/2026 05:00 GMT+7

Hai bên bờ cây cối vẫn xanh, nhưng không khí thì đặc quánh mùi hôi. Một dòng nước đen kịt, bốc mùi nồng nặc đang ngày đêm đe dọa cuộc sống của người dân sống dọc kênh chìm Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi).

Dòng kênh “đổi màu” 

Kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, vốn thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham, từng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, theo phản ánh của người dân, dòng kênh đã “đổi màu”, nước chuyển sang đen kịt, đặc quánh, đặc biệt nghiêm trọng vào mùa nắng nóng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nước thải từ các khu công nghiệp lân cận.

Khoảng nửa tháng gần đây, tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn khi nhiều đoạn kênh xuất hiện nước đen sẫm, bốc mùi hôi nồng nặc, cá chết nổi lềnh bềnh.

Nước thải làm ô nhiễm dòng kênh, bốc mùi hôi thối

Ông Từ Vũ Thanh (phường Trương Quang Trọng) cho biết: mùi hôi phát tán nặng nhất vào chiều và đêm, khiến người dân phải đóng kín cửa. “Lâu rồi, nhiều năm rồi, báo cáo miết, họ tới rồi thôi”, ông nói.

Cùng khu vực, ông Lê Định Phận cho hay mùi hôi thường xuất hiện vào đầu giờ chiều và kéo dài nhiều giờ. “Tới mùa nắng là chịu không nổi. Ảnh hưởng nhiều lắm”, ông nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguồn nước sinh hoạt và sức khỏe.

Theo người dân, dù đã nhiều lần phản ánh, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây tâm lý hoang mang kéo dài.

Hạ tầng môi trường “đi sau” sản xuất

 Ghi nhận sáng 5.5.2026, nhiều đoạn kênh đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, rác thải xuất hiện dọc tuyến, làm gia tăng mức độ ô nhiễm. Trong ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra các điểm xả thải từ cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra tuyến kênh này.

Đáng chú ý, dù hoạt động gần 20 năm, cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp chủ yếu xử lý cục bộ rồi xả trực tiếp ra môi trường. Cụm công nghiệp này được thành lập từ năm 2003, diện tích khoảng 15 ha, tập trung nhiều ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao như sản xuất giấy, nhựa, thực phẩm, dăm gỗ… nhưng hạ tầng bảo vệ môi trường chưa được đầu tư tương xứng.

Dòng nước đe dọa cuộc sống người dân

Thực tế, một số doanh nghiệp trong khu vực từng bị xử phạt. Tháng 2.2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 330 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sinh Lộc vì xả nước thải chứa xyanua vượt hơn 21 lần quy chuẩn cho phép.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết địa phương đã chỉ đạo kiểm tra thực tế sau khi tiếp nhận phản ánh. Kết quả kiểm tra sẽ được thông tin cụ thể trong thời gian tới.

Không chỉ là câu chuyện môi trường Ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh không còn là vấn đề cục bộ. Khi nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt bị biến thành nguồn thải, hệ lụy không chỉ dừng lại ở môi trường mà lan sang sức khỏe, sinh kế và niềm tin của người dân.

Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý ô nhiễm trước mắt, mà còn là trách nhiệm quản lý và lựa chọn mô hình phát triển bền vững, nơi tăng trưởng công nghiệp không đánh đổi bằng chất lượng sống của cộng đồng.

