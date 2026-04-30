Kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết ngày 30.6

Trước đó, Nghị định số 72/2026 ngày 9.3 của Chính phủ đã cho điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26, thời gian áp dụng đến hết ngày 30.4.2026.

Tại Nghị quyết số 25 của Chính phủ ban hành hôm nay (30.4) nêu rõ: Kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 đến hết ngày 30.6 năm nay.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác) là 0%.

Thuế nhập khẩu xăng dầu tiếp tục giảm về 0% đến hết tháng 6 ẢNH: REUTERS

Nghị quyết số 25 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.5 đến hết ngày 30.6. Từ ngày 1.7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định nêu trên và Nghị định số 72 thực hiện theo quy định tại Nghị định 26 của Chính phủ sẽ được áp dụng trở lại theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với Nghị định số 26 và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26 (nếu có) về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu đã được quy định tại Nghị định 72 thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 25 này.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.