Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết ngày 30.6

Nguyên Nga
30/04/2026 21:19 GMT+7

Ngày 30.4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu...

Trước đó, Nghị định số 72/2026 ngày 9.3 của Chính phủ đã cho điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26, thời gian áp dụng đến hết ngày 30.4.2026.

Tại Nghị quyết số 25 của Chính phủ ban hành hôm nay (30.4) nêu rõ: Kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 đến hết ngày 30.6 năm nay.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác) là 0%. 

Nghị quyết số 25 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.5 đến hết ngày 30.6. Từ ngày 1.7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định nêu trên và Nghị định số 72 thực hiện theo quy định tại Nghị định 26 của Chính phủ sẽ được áp dụng trở lại theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với Nghị định số 26 và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26 (nếu có) về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu đã được quy định tại Nghị định 72 thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 25 này.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bãi bỏ nhiều thủ tục trong kinh doanh xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19 ngày 29.4 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. Trong đó, đáng chú ý Nghị quyết đã cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu thuế nhập khẩu xăng dầu Nghị định 72 Nghị quyết 26
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận