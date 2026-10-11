'Kép trẻ' Trọng Nhân tiết lộ mối quan hệ với nghệ sĩ Bình Tinh sau 10 năm

Lần đầu tiên, Saigon Choir dành trọn một chương trình quy mô lớn mang chủ đề Tiếng Việt, diễn ra ngày 9 và 10.10 tại Nhạc viện TP.HCM. Chương trình quy tụ hơn 100 hợp xướng viên cùng dàn nghệ sĩ khách mời, trong đó có gương mặt trẻ Trọng Nhân.

Trọng Nhân đưa cải lương tuồng cổ đến không gian hợp xướng Tiếng Việt Ảnh: BTC

Với một nghệ sĩ trẻ gắn bó với cải lương tuồng cổ như Trọng Nhân, việc tham gia chương trình là dịp trải nghiệm môi trường biểu diễn khác biệt. Trong bối cảnh sân khấu truyền thống tìm kiếm thêm những cách tiếp cận công chúng, những cuộc gặp gỡ này góp phần mở rộng không gian hiện diện của nghệ thuật dân tộc.

Giữ cái gốc cải lương tuồng cổ

Trọng Nhân được khán giả biết đến từ năm 12 tuổi qua chương trình Thử tài siêu nhí. Sau đó, anh lựa chọn theo đuổi cải lương tuồng cổ và trở thành gương mặt trẻ của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Dù có cơ hội hoạt động ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, anh vẫn xem cải lương tuồng cổ là nền tảng quan trọng nhất trong hành trình của mình. “Tôi thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Tôi rất đam mê và còn rất nhiều hoài bão dành cho niềm đam mê ấy”, giọng ca 10X chia sẻ.

Theo đuổi một loại hình nghệ thuật truyền thống từ khi còn nhỏ, Trọng Nhân có cơ hội tiếp xúc sớm với những quy tắc biểu diễn, lề lối và đặc trưng của sân khấu cải lương tuồng cổ. Tuy nhiên, để biến sự yêu thích thành con đường nghề nghiệp lâu dài, anh hiểu rằng đam mê phải đi cùng quá trình học hỏi.

Theo Trọng Nhân, giải thưởng không phải đích đến của nghệ sĩ cải lương trẻ Ảnh: BTC

Người trực tiếp dìu dắt Trọng Nhân là nghệ sĩ Bình Tinh - mẹ nuôi đồng thời là người thầy của anh tại đoàn. Những lời dạy của nữ nghệ sĩ không chỉ liên quan đến kỹ thuật biểu diễn mà còn là đạo đức và thái độ làm nghề. Trọng Nhân cho biết mẹ luôn nhắc anh phải biết kính trên nhường dưới, giữ gìn đạo nghề và chỉn chu trong từng vai diễn. Đặc biệt, lời dặn phải diễn chậm rãi, khoan thai để tìm được cái hồn của nhân vật đã trở thành bài học mà anh luôn ghi nhớ.

Với Trọng Nhân, việc tiếp nối nghệ thuật truyền thống không đơn thuần là học lại những gì thế hệ trước đã làm. Người nghệ sĩ còn phải hiểu được tinh thần của loại hình mình theo đuổi, từ đó tìm cách thể hiện thuyết phục và tạo sự đồng cảm với khán giả hôm nay.

Trọng Nhân và hành trình phía sau danh hiệu

Trong sự nghiệp, Trọng Nhân gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào như danh hiệu Diễn viên trẻ triển vọng năm 2024 hay giải nhất cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 và đề cử top 5 giải Mai Vàng. Tuy nhiên, theo nam nghệ sĩ, những thành tích ấy không khiến áp lực nghề nghiệp giảm đi mà chuyển sang một dạng khác.

Trọng Nhân mong muốn đưa cải lương đến gần thế hệ gen Z Ảnh: NVCC

Với Trọng Nhân, mỗi giải thưởng là sự động viên nhưng đồng thời nhắc nhở anh còn nhiều điều phải học hỏi. “Nếu như trước đây, tôi luôn cố gắng để khẳng định bản thân và chứng minh rằng một người trẻ hoàn toàn có thể theo đuổi cải lương một cách nghiêm túc, thì hôm nay, tôi hiểu rằng điều quan trọng hơn là phải làm sao để xứng đáng với những gì mình đã đạt được”, anh nói.

Là nghệ sĩ gen Z theo đuổi sân khấu truyền thống, Trọng Nhân cũng đối diện câu hỏi làm thế nào để vừa giữ được lề lối, vừa giúp cải lương tiếp tục có sức sống đương đại. Anh cho rằng điều quan trọng là tìm ra cách thể hiện gần gũi hơn với khán giả, để những giá trị cốt lõi của cải lương tiếp tục được cảm nhận và trân trọng. “Danh hiệu có thể giúp khán giả biết đến mình, nhưng chính tài năng, sự lao động nghiêm túc và tình yêu dành cho nghề mới là điều giúp mình đi đường dài”, Trọng Nhân bày tỏ.

Với Trọng Nhân, những trải nghiệm ở các không gian biểu diễn khác nhau, như chương trình Tiếng Việt của Saigon Choir, là một phần trong quá trình học hỏi và mở rộng góc nhìn. Dẫu vậy, cải lương tuồng cổ vẫn là cái nôi mà anh muốn gắn bó và đóng góp lâu dài. “Những hoài bão và nhiệt huyết dành cho sân khấu, cải lương sẽ được thực hiện. Mong muốn lớn nhất là Trọng Nhân có thể làm một điều gì thật có ý nghĩa cho nghệ thuật nước nhà”, giọng ca 10X chia sẻ.