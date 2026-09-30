Kết hợp 4 vật nuôi trên 1 ha đất, thu lãi gần 400 triệu đồng/năm

Tận dụng từng khoảng đất trống

Anh Nhí kể sau khi lập gia đình, tài sản sản xuất lớn nhất của anh là 1 ha đất được cha mẹ cho. Không muốn rời quê tìm việc, anh quyết định khởi nghiệp từ mảnh đất này. Con tôm được lựa chọn làm hướng đi đầu tiên. Tuy nhiên, những ngày đầu đầy khó khăn. Kinh nghiệm ít, vốn sản xuất hạn chế trong khi nuôi tôm phụ thuộc lớn vào thời tiết, môi trường nước và tình hình dịch bệnh. Có thời điểm anh đối diện nguy cơ mất trắng chỉ sau một vụ nuôi không đạt.

Không bỏ cuộc, anh Nhí dành thời gian học hỏi kinh nghiệm từ những hộ nuôi lâu năm và tham gia các lớp tập huấn. Từ cải tạo ao, xử lý nguồn nước, chọn con giống đến theo dõi sức khỏe tôm, anh dần hình thành quy trình phù hợp. "Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên tôi gặp khó khăn nhiều lắm, có vụ phải rút kinh nghiệm từ đầu đến cuối. Nhưng tôi cố gắng vừa làm vừa học, chỗ nào chưa biết thì hỏi người có kinh nghiệm để áp dụng vào vụ sau", anh chia sẻ.

Khởi nghiệp với mô hình kinh tế tổng hợp (tôm, cua, dê và chồn hương), mỗi năm anh Nhí có thu nhập gần 400 triệu đồng ẢNH: DUY TÂN

Theo anh, nuôi tôm không thể chỉ trông chờ vào may rủi. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi môi trường nước, sức khỏe tôm và điều chỉnh kỹ thuật kịp thời. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, hiệu quả nuôi tôm của anh dần ổn định. Hiện mỗi năm, mô hình này mang lại lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Có nguồn thu ổn định từ con tôm, anh Nhí nghĩ đến giảm phụ thuộc vào một đối tượng nuôi. Tận dụng từng khoảng đất còn trống, anh phát triển thêm nhiều mô hình khác. Trong vuông tôm, anh kết hợp nuôi cua biển theo hình thức quảng canh. Mỗi năm 3 - 4 vụ, lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng. Trên những bờ vuông trước đây chỉ đóng vai trò bao quanh khu nuôi, anh trồng cỏ và các loại cây làm thức ăn cho dê. Từ 10 con giống ban đầu, đàn dê dần phát triển, mang lại lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/năm.

Mỗi năm, cua được nuôi khoảng 3 - 4 vụ, mang lại lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng ẢNH: DUY TÂN

Cách làm này giúp anh tận dụng cả mặt nước lẫn diện tích đất trên bờ, đồng thời giảm chi phí thức ăn cho dê nhờ nguồn cỏ tự trồng. Năm 2022, anh tiếp tục thử nghiệm nuôi chồn hương. Đây là vật nuôi có giá trị kinh tế nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, sinh sản và phòng bệnh. Anh Nhí chủ động tìm hiểu thông tin, học hỏi từ những người đã nuôi trước và bắt đầu với số lượng nhỏ. Đến nay, đàn chồn hương của gia đình có 15 con và đang chuẩn bị đến lứa xuất bán.

Với anh Nhí, mỗi mô hình là một mắt xích trong chuỗi sản xuất. Tôm, cua tận dụng mặt nước; dê tận dụng bờ vuông và nguồn thức ăn sẵn có; chồn hương phát triển theo hướng nuôi sinh sản, từng bước tạo thêm nguồn thu. Việc kết hợp nhiều vật nuôi cũng giúp phân tán rủi ro trong sản xuất.

Anh Nhí nuôi thêm dê để tăng thu nhập ẢNH: DUY TÂN

Chia sẻ kinh nghiệm, gắn bó với quê nhà

Hiện nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương tìm đến anh Nhí để trao đổi, học hỏi cách nuôi tôm, cua, dê và chồn hương. Anh không ngại chia sẻ cả những vụ nuôi hiệu quả lẫn những lần làm chưa đạt, bởi theo anh, thất bại cũng là một phần của quá trình khởi nghiệp. "Có gì mình biết thì chia sẻ lại cho anh em. Mỗi người có điều kiện khác nhau, phải xem gia đình mình có đất đai, vốn và khả năng chăm sóc ra sao rồi mới chọn mô hình phù hợp", anh nói.

Anh Mai Thanh Minh, Bí thư Xã đoàn Hòa Tú, nhận xét anh Nhí là thanh niên khá giỏi trong phát triển kinh tế, siêng năng và có khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường. Đặc biệt, anh thực hiện mô hình đa con nên khi một vật nuôi gặp khó khăn về giá cả hoặc có sự cố thì những vật nuôi khác vẫn tạo nguồn thu.

Anh Nhí nuôi thêm chồn hương để tăng thu nhập ẢNH: DUY TÂN

Không xem mô hình hiện tại là điểm dừng, anh Nhí đang tính toán mở rộng sản xuất theo hướng nâng chất lượng thay vì phát triển ồ ạt. Trước mắt, anh ổn định đàn chồn hương, nâng cao hiệu quả sinh sản và chăm sóc để có nguồn con giống tốt. Với dê, anh duy trì đàn theo hướng tận dụng tối đa nguồn thức ăn từ diện tích đất sẵn có. Đối với tôm và cua, anh chú trọng kiểm soát môi trường nước, chọn con giống chất lượng và áp dụng những kỹ thuật đã tích lũy qua nhiều năm để giảm chi phí, hạn chế rủi ro.

"Làm nông nghiệp thì mình không thể nóng vội. Có vốn bao nhiêu làm tới đó, mô hình nào hiệu quả thì mới mở rộng. Quan trọng nhất vẫn là đầu ra và kỹ thuật. Khi 2 cái này ổn thì mình mới mạnh dạn đầu tư thêm", anh Nhí chia sẻ.

Song song với phát triển kinh tế gia đình, anh Nhí tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn. Trong 8 năm tham gia, anh cùng đoàn viên, thanh niên Chi đoàn ấp Hòa Bạch thực hiện nhiều phần việc như vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn, nâng cấp cầu đường và các hoạt động an sinh xã hội.