Kết hợp du xuân và tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Cần Giờ

Siêu điểm đến với các siêu công trình biểu tượng

Năm nay là lần đầu tiên Cần Giờ tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn, kéo dài xuyên Tết Nguyên đán. Chuỗi hoạt động văn hóa giải trí ven biển được xem là lớn nhất khu vực, thu hút đông đảo người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Dòng khách tăng mạnh không chỉ làm sôi động du lịch mà còn kích hoạt sự quan tâm rõ rệt đến thị trường bất động sản.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang được định hướng phát triển thành siêu điểm đến quốc tế với loạt công trình biểu tượng như biển hồ nước mặn nhân tạo kỷ lục thế giới Paradise Lagoon hơn 800 ha; VinWonders Cần Giờ 122 ha với gần 200 trò chơi; Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, sức chứa 5.000 chỗ ngồi; hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; cảng tàu quốc tế; sân golf tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều hạng mục dịch vụ, giải trí quy mô lớn.

Đặc biệt, chỉ sau gần 10 tháng khởi công, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã tổ chức một lễ hội xuân quy mô lớn bậc nhất cả nước, mang đến không khí tết tưng bừng ngay trong năm đầu tiên hình thành cộng đồng cư dân.

Khách tham quan nghe tư vấn về quy hoạch và kết nối hạ tầng Cần Giờ tại khu trưng bày dự án, tìm hiểu tiềm năng phát triển trong tương lai

Theo ghi nhận, xuyên suốt kỳ nghỉ, khu vực tư vấn dự án luôn tấp nập khách đến tìm hiểu. Nhiều nhà đầu tư kết hợp du xuân khảo sát thực địa, đánh giá tiềm năng dài hạn của khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, P.Bình Thạnh, TP.HCM) là một nhà đầu tư lâu năm, cho biết: "Tôi theo dõi Cần Giờ nhiều năm. Nhưng phải đến mùa tết này, khi thấy lượng khách đổ về đông như vậy, tôi mới cảm nhận rõ đà tăng trưởng. Lễ hội quy mô lớn ngay năm đầu tổ chức cho thấy quyết tâm phát triển dài hạn. Đây là thời điểm phù hợp để đi trước một bước".

Ở góc độ người dân địa phương, chị Trần Thị Lan (ngụ Cần Giờ) chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy Cần Giờ đông và vui như tết năm nay. Khách đến tham quan, ăn uống, vui chơi rất nhiều. Người dân chúng tôi cũng có thêm cơ hội kinh doanh, buôn bán. Ai cũng kỳ vọng khu vực sẽ phát triển mạnh hơn".

Sa bàn đại đô thị thu hút đông đảo khách tham quan, thể hiện quy mô quy hoạch ven biển và hệ thống tiện ích đồng bộ ẢNH: BTC

Khách hàng chăm chú theo dõi phần thuyết minh về tổng thể đại dự án, trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn tại khu nhà mẫu

'Choáng' với tốc độ thay đổi của đặc khu Cần Giờ

Đáng chú ý, không ít người quay lại Cần Giờ sau một thời gian dài đều bày tỏ sự bất ngờ trước tốc độ thay đổi. Anh Thiên Đô (38 tuổi, P.Thủ Đức) cho biết đã không xuống Cần Giờ gần 2 năm. Dịp tết này khi đưa gia đình quay trở lại, anh thực sự "choáng ngợp".

"Tôi nhớ Cần Giờ trước đây khá yên bình, thậm chí có phần trầm lắng. Nhưng lần này xuống thì hoàn toàn khác. Đại công trường tấp nập xe cộ, máy móc, công nhân làm việc hừng hực khí thế. Nhìn quy mô triển khai mới thấy rõ tầm vóc dự án", anh Đô chia sẻ.

Theo anh, ấn tượng mạnh nhất là khu nhà mẫu và sa bàn đại đô thị. "Khi bước vào khu trưng bày, nhìn sa bàn quy hoạch chuẩn ESG++ với hệ thống tiện ích, mảng xanh, giao thông kết nối liền mạch từ hạ tầng đến đô thị... tôi mới hình dung được bức tranh tổng thể. Không còn là ý tưởng trên giấy nữa mà rất rõ ràng, rất bài bản", anh nói.

Anh Đô nhận xét, chính việc thấy tận mắt quy hoạch và tiến độ thi công đã khiến anh thay đổi góc nhìn. "Nghe tư vấn viên phân tích về tiêu chuẩn sống quốc tế, về hệ sinh thái tiện ích và định hướng phát triển siêu điểm đến, tôi cảm thấy cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên tại đây không chỉ là đầu tư mà còn là lựa chọn cho tương lai lâu dài".

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên khinh khí cầu tại lễ hội xuân ven biển Cần Giờ, tạo nên không khí sôi động những ngày đầu năm ẢNH: BTC

Với chuỗi lễ hội xuân quy mô lớn ngay năm đầu ra mắt, Cần Giờ đang chuyển mình từ điểm đến sinh thái quen thuộc trở thành trung tâm lễ hội, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới của TP.HCM. Dòng khách nội đô dịp tết được xem là phép thử quan trọng, đồng thời mở ra kỳ vọng đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.