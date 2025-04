Kết hợp gừng và nghệ: Lợi ích không ngờ với tim

Gừng và nghệ dù chứa nhiều dưỡng chất có lợi nhưng sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp chung với lối sống lành mạnh. Lối sống này là ăn nhiều rau củ, trái cây, chất béo có lợi, hạn chế món nhiều đường bột, dầu mỡ, đồng thời tập thể dục thường xuyên, theo chuyên trang Medical News Today (Anh).

Đưa gừng và nghệ vào chế độ ăn hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch ẢNH: AI

Kết hợp gừng và nghệ có thể mang lại những lợi ích sau cho tim:

Chống viêm

Viêm mạn tính là yếu tố chính góp phần dẫn đến các bệnh tim mạch, trong đó có xơ vữa động mạch và huyết áp cao. Cả nghệ và gừng đều có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nhờ đó giúp giảm thiểu những nguy cơ này.

Hợp chất curcumin trong nghệ được chứng minh là có khả năng ức chế viêm nhiễm, từ đó giảm viêm trong cơ thể. Tương tự, gừng chứa các hợp chất như gingerol có tác dụng chống viêm.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Molecules cho thấy chiết xuất từ gừng và nghệ làm giảm tiết các cytokine gây viêm trong cơ thể, giúp kiểm soát các tình trạng viêm nhiễm.

Tác dụng chống ô xy hóa

Căng thẳng oxy hóa xảy ra do sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống ô xy hóa trong cơ thể. Tình trạng này đóng vai trò quan trọng trong cơ chế của bệnh tim. Nghệ và gừng lại rất giàu chất chống ô xy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ hệ tim mạch.

Điều hòa huyết áp

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ. Một số bằng chứng khoa học cho thấy dùng nghệ có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện độ đàn hồi của động mạch. Tương tự, gừng có thể giúp hạ huyết áp nhẹ nhờ tác động giãn mạch và cải thiện lưu thông máu.

Kiểm soát cholesterol

Mức cholesterol cao, đặc biệt là cholesterol "xấu" LDL, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Cả nghệ và gừng đều đã được nghiên cứu có lợi ích giảm mỡ máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cải thiện chức năng nội mô

Lớp nội mô, tức lớp lót bên trong của mạch máu, rất quan trọng với việc duy trì sức khỏe mạch máu. Suy giảm chức năng nội mô là dấu hiệu sớm của xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Curcumin trong nghệ lại có khả năng cải thiện chức năng nội mô, từ đó cải thiện sức khỏe mạch máu. Trong khi đó, gừng chứa gingerol và shogaol có tác dụng giúp giảm viêm, bảo vệ lớp nội mô mạch máu này, theo Medical News Today.