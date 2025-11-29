Kết hợp Scar Esthetique cùng liệu trình điều trị sẹo rỗ: chuyên gia da liễu nói gì?

Vì sao chuyên gia luôn nhấn mạnh hoạt chất kích hoạt collagen trong kem dưỡng?

Trong một liệu trình điều trị sẹo rỗ chuyên sâu, phương pháp công nghệ cao được xếp vào bước “mở cửa”. Theo đó, các phương pháp như laser, peel, bóc tách đáy sẹo… sẽ tạo ra điều kiện lý tưởng cho sẹo rỗ phục hồi như phá vỡ xơ sẹo, loại bỏ lớp da sần và kích thích tiến trình lành thương, bao gồm cả quá trình tái tạo collagen dưới da.

Tuy nhiên, nếu để tiến trình này diễn ra tự nhiên, kết quả đầy sẹo sẽ không đạt đủ hiệu quả bởi việc này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tái tạo vốn có của từng người. Collagen vốn “lười” và không có khả năng tự tìm đường đi chính xác. Chinh vì thế, chuyên gia sẽ kết hợp với các liệu trình phục hồi với tinh chất hỗ trợ tăng tốc độ cho quá trình tái tạo da tại phòng khám và chu trình chăm da tại nhà. Vì vậy, chuyên gia da liễu luôn muốn đi kèm một sản phẩm đủ khả năng giữ ẩm liên tục, ổn định môi trường da, giảm viêm và có khả năng hỗ trợ kích hoạt quá trình tăng sinh collagen. Đây là lý do Scar Esthetique được xem như một mắt xích quan trọng trong liệu trình.

5 tiêu chí vàng mà kem mờ sẹo sau điều trị phải đáp ứng

Theo tiêu chuẩn điều trị hiện hành, một sản phẩm dùng sau laser hay lăn kim phải có silicone y tế dạng gel để tạo màng bán thấm giúp giữ ẩm ổn định 24 giờ mỗi ngày. Độ ẩm ổn định là nền tảng quan trọng vì nó kích thích quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, điều đã được ghi nhận trong các nghiên cứu lâm sàng về silicone y tế.

Tiêu chí thứ hai liên quan đến peptide. Với sẹo rỗ, loại collagen bị thiếu hụt chủ yếu là type I và III, nên chuyên gia luôn tìm những sản phẩm chứa peptide tín hiệu để kích hoạt đúng hai loại collagen này. Đây là cơ chế mà Scar Esthetique đáp ứng rất tốt nhờ công thức chứa polypeptide và các thành phần hỗ trợ khác.





Tiêu chí tiếp theo là khả năng giảm viêm mạnh. Sau các thủ thuật xâm lấn, phản ứng viêm có thể kéo dài nhiều tuần. Nếu không kiểm soát tốt, mô xơ có thể tăng sinh bất thường, làm tăng nguy cơ sẹo lồi hoặc cản trở quá trình làm đầy. Các thành phần như Allium Cepa trong Scar Esthetique giúp làm dịu viêm rất hiệu quả.

Kết cấu cũng là điều chuyên gia luôn quan tâm. Một sản phẩm hậu thủ thuật phải cực kỳ mỏng nhẹ, không gây bí da, không làm tắc nghẽn những vi kênh vừa tạo ra sau laser hoặc lăn kim. Scar Esthetique được thiết kế với texture nhẹ, thấm nhanh, phù hợp để dùng ngay từ ngày hôm sau điều trị mà không gây kích ứng. Giúp chuyên gia yên tâm sử dụng cho hàng nghìn ca điều trị mỗi năm.

Cơ chế khoa học Scar Esthetique khi kết hợp với liệu trình chuyên sâu

Sau khi laser hoặc lăn kim, da tồn tại hàng triệu vi tổn thương nhỏ. Cơ thể nhận tín hiệu “cần sửa chữa” và gọi collagen đến tái tạo. Nhưng vì không có tác nhân định hướng, collagen mới sinh thường di chuyển không đều, khiến chỉ một phần nhỏ rơi đúng vào chân sẹo. Chính điều này giải thích vì sao có trường hợp làm 3 -4 buổi công nghệ nhưng sẹo chỉ cải thiện khoảng một nửa so với mong đợi.

Scar Esthetique can thiệp vào đúng giai đoạn này. Lớp silicone y tế tạo màng giữ ẩm liên tục, giúp da tăng tốc sản sinh collagen theo cơ chế hydration-induced collagen synthesis. Cùng lúc đó, nhóm peptide và chiết xuất allium cepa đóng vai trò “dẫn đường”, điều hướng collagen đi vào đúng vùng lõm. Khả năng chống oxy hóa và giảm viêm giúp collagen mới sinh ổn định, không bị phá hủy trước khi phát huy hiệu quả.

Từ ngày đầu đến ngày thứ mười bốn sau thủ thuật, bạn nên bôi Scar Esthetique từ bốn đến năm lần mỗi ngày với lớp thật mỏng. Từ tháng thứ hai đến tháng thứ ba, mật độ giảm còn ba lần mỗi ngày. Từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu, bạn duy trì đều hai lần vào sáng và tối. Khi bôi, chuyên gia thường yêu cầu chấm trực tiếp lên vùng sẹo, tán nhẹ theo chuyển động xoáy ốc và để khô tự nhiên ba đến năm phút trước khi dùng sản phẩm khác.

Hiệu quả sản phẩm đem lại

Trong các ca trung bình, sẹo rỗ tồn tại ba đến năm năm thường cải thiện khoảng 70–85% sau ba đến bốn buổi Fractional CO2 kết hợp Scar Esthetique đều đặn. Những trường hợp nặng hơn như sẹo đáy nhọn hay đáy vuông cần thời gian dài hơn, thường từ tám đến mười hai tháng, nhưng vẫn đạt mức cải thiện khoảng 60–75% - mức mà trước đây từng được xem là rất khó đạt được với sẹo lâu năm.

Công nghệ cao chỉ là bước khởi động. Để về đích đẹp, giai đoạn chăm da sau điều trị quyết định một nửa thành công. Hầu hết chuyên gia da liễu đều đồng ý rằng khi bệnh nhân kiên trì kết hợp Scar Esthetique đúng hướng dẫn, tỷ lệ hài lòng tăng gấp đôi. Đừng để bạn đầu tư lớn cho liệu trình mà kết quả chỉ đạt sáu trên mười chỉ vì thiếu một tuýp kem chuyên biệt.