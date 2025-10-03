Kết hợp thế mạnh của Thái Bình để phát triển Hưng Yên toàn diện

Sáng 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc trọng thể.

Tận dụng lợi thế để phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc cho hay, nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 đến thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm kinh tế toàn cầu… nhưng đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh trước khi sáp nhập, hợp nhất và nay là Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc ẢNH: T.Đ

Trong đó nổi bật là kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước, bình quân đạt trên 9%/năm; quy mô kinh tế tăng nhanh, ước đạt trên 328.000 tỉ đồng, gấp 1,73 lần so với năm 2020… Thu ngân sách hơn 74.000 tỉ đồng, đứng trong nhóm 15 địa phương có số thu cao nhất cả nước.

Cạnh đó, hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp cũng được đầu tư đồng bộ, diện mạo Hưng Yên có nhiều khởi sắc, bứt phá… đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện, nâng cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc cho hay, ông cơ bản nhất trí với tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng, phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và là thành phố trực thuộc T.Ư. Cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 như đã nêu trong báo cáo chính trị. Từ đó, ông gợi mở ra 3 thuận lợi và 6 công tác lớn để đại hội phân tích sâu thêm.

Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra thuận lợi trong việc thành lập Hưng Yên mới: "Việc hợp nhất 2 tỉnh không chỉ là cộng hưởng về tiềm năng kinh tế mà còn là sự giao hòa, bồi đắp giá trị văn hóa, tinh thần. Phải biến những giá trị văn hóa, lịch sử trở thành động lực, nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển, là sức mạnh mềm để Hưng Yên mới phát triển nhanh, bền vững, mang bản sắc riêng", ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: T.Đ

Không phân biệt "tỉnh này, tỉnh kia"

Về 6 công tác lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư gợi mở tỉnh Hưng Yên cần tập trung chuyển đổi mô hình phát triển, nhất là phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Ngọc gợi mở Hưng Yên cần rà soát, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch của tỉnh, bảo đảm khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, đồng bộ với quy hoạch vùng và quốc gia.

"Cần xác định quy hoạch mới không phải là sự "cộng gộp cơ học" 2 tỉnh cũ, mà phải tư duy trên không gian mới với sự cộng hưởng các nguồn lực phát triển, kết hợp những thế mạnh của Hưng Yên và Thái Bình trước đây để phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực", ông Ngọc nói.

Ngoài ra, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng logistics và hạ tầng số, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng, các cây cầu qua sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo "xung lực vùng" cho logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao…



Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện - đây là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cạnh đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là vấn đề "then chốt của then chốt".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng lưu ý việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, với đặc thù là tỉnh mới được hợp nhất từ 2 tỉnh, Hưng Yên cần hết sức lưu ý đề phòng và dứt khoát không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tâm lý phân biệt cán bộ "tỉnh này, tỉnh kia".

