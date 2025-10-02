Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top đầu cả nước về công nghiệp hiện đại

Trần Cường
Trần Cường
02/10/2025 11:48 GMT+7

Đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc T.Ư và có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh phía bắc.

Sáng 2.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm 2025 - 2030 đã khai mạc. Có có 438 đại biểu, đại diện cho trên 182.000 đảng viên trong toàn tỉnh tham dự đại hội.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, khoa học và linh hoạt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trên các lĩnh vực, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật, có những kết quả mang tính đột phá.

Hưng Yên đặt mục tiêu vào nhóm dẫn đầu cả nước về công nghiệp hiện đại - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo tại đại hội

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương phát triển toàn diện và nhanh, bền vững hơn với độ tăng trưởng khá nhanh đi đôi với bảo đảm xây dựng xã hội ổn định, hài hòa, tiến bộ, công bằng và bảo vệ sức khỏe, an ninh môi trường sinh thái. Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh Hưng Yên được nâng lên nhờ tăng trưởng nhanh, liên tục và các giá trị cộng hưởng từ sự hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa được đẩy nhanh.

Trong nhiệm kỳ qua, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự thay đổi tư duy, nhận thức và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế địa phương, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đổi mới cách thức quản trị xã hội.

"Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm và ngày càng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Mục tiêu top đầu về công nghiệp hiện đại

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cùng giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 328.283 tỉ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã vươn lên là tỉnh thứ 4 trong cả nước về thu ngân sách, đứng đầu cả nước về xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI)…

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, hiện đại và có nền kinh tế năng tăng trưởng 10 - 11%/năm.

Để hiện thực mục tiêu trên, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng và ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, nhân lực có chất lượng cao và các khu kinh tế trọng điểm trong đó có khu kinh tế tự do, với nhiều đặc thù để tạo đột phá.

Về mục tiêu tổng thể, đến năm 2030, Hưng Yên sẽ xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, chuyển đổi số. Tạo lập đồng bộ các yếu tố, nền tảng cơ bản của nền công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và kinh tế biển mạnh…

Tầm nhìn đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc T.Ư; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc...

'Kỳ vọng Hưng Yên mới trở thành trung tâm kinh tế biển'

'Kỳ vọng Hưng Yên mới trở thành trung tâm kinh tế biển'

Với tiềm năng, lợi thế của vùng sinh thái biển cùng lợi thế cận kề thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kỳ vọng khi hợp nhất, Hưng Yên (mới) sẽ thành tỉnh có công nghiệp phát triển hiện đại và là trung tâm kinh tế biển.

