Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hưng Yên: Lốc xoáy làm 2 người chết, ít nhất 8 người bị thương

Trần Cường
Trần Cường
29/09/2025 14:31 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 10, một cơn lốc từ biển ập vào địa bàn tỉnh Hưng Yên khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương.

Chiều 29.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) cho biết, đơn vị này đang thống kê thiệt hại tài sản và số người thương vong vì ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Lốc xoáy ập vào Hưng Yên, 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương- Ảnh 1.

Cột điện đổ ngổn ngang sau cơn lốc

ẢNH: HÒA THÂN

Trước đó, trưa 29.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Thái Thụy xuất hiện lốc xoáy từ biển kéo vào, gây rất nhiều thiệt hại.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày trận lốc xoáy không quá dài nhưng cột gió dữ dội và cao đã cuốn bay rất nhiều mái che, mái vẩy, tường bao, biển quảng cáo...

Lãnh đạo UBND xã Thái Thụy cho biết, khoảng thời gian trên có trận lốc bất ngờ từ hướng biển đi vào, chạy qua địa phận xã, khiến một số căn nhà bị tốc mái, 2 người tử vong.

Lốc xoáy ập vào Hưng Yên, 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương- Ảnh 2.
Lốc xoáy ập vào Hưng Yên, 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương- Ảnh 3.
Lốc xoáy ập vào Hưng Yên, 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương- Ảnh 4.

Cơn lốc khiến nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng

 ẢNH: HÒA THÂN

Theo lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, hiện địa bàn đang cắt điện lưới để đảm bảo an toàn, chính quyền đang cử lực lượng đi rà soát, thống kê số người bị thương. Trước mắt xác định ít nhất có 8 người bị thương, đang được đánh giá mức độ và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo những hình ảnh ghi lại tại xã Thái Thụy, gió lốc tạo thành vùng xoáy đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hư hại, đổ cột điện. Ở khu vực xảy ra giông lốc, cây cối gãy, đổ ngổn ngang, cùng vật liệu xây dựng vương vãi ở nhiều nơi.

Trưa ngày 29.9, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã xuống hiện trường để nắm bắt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

Hiện trường trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

Hiện trường trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

Hàng chục ngôi nhà bị sập, tốc mái và rất nhiều tài sản của người dân ở Thanh Hóa đã bị hư hỏng do lốc xoáy càn quét.

Lốc xoáy ở Ninh Bình, 6 người chết, 7 người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

Hưng Yên bão số 10 thời tiết thiên tai 2 người chết vì bão số 10 ở Hưng Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận