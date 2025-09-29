Hưng Yên: Lốc xoáy làm 2 người chết, ít nhất 8 người bị thương

Chiều 29.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) cho biết, đơn vị này đang thống kê thiệt hại tài sản và số người thương vong vì ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Cột điện đổ ngổn ngang sau cơn lốc ẢNH: HÒA THÂN

Trước đó, trưa 29.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Thái Thụy xuất hiện lốc xoáy từ biển kéo vào, gây rất nhiều thiệt hại.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày trận lốc xoáy không quá dài nhưng cột gió dữ dội và cao đã cuốn bay rất nhiều mái che, mái vẩy, tường bao, biển quảng cáo...

Lãnh đạo UBND xã Thái Thụy cho biết, khoảng thời gian trên có trận lốc bất ngờ từ hướng biển đi vào, chạy qua địa phận xã, khiến một số căn nhà bị tốc mái, 2 người tử vong.

Cơn lốc khiến nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng ẢNH: HÒA THÂN

Theo lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, hiện địa bàn đang cắt điện lưới để đảm bảo an toàn, chính quyền đang cử lực lượng đi rà soát, thống kê số người bị thương. Trước mắt xác định ít nhất có 8 người bị thương, đang được đánh giá mức độ và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo những hình ảnh ghi lại tại xã Thái Thụy, gió lốc tạo thành vùng xoáy đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hư hại, đổ cột điện. Ở khu vực xảy ra giông lốc, cây cối gãy, đổ ngổn ngang, cùng vật liệu xây dựng vương vãi ở nhiều nơi.

Trưa ngày 29.9, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã xuống hiện trường để nắm bắt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.