Khỉ mốc quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở Hưng Yên

Chiều 27.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Vũ Thư (Hưng Yên) vừa phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận và bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm cho Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên chăm sóc, bảo vệ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an xã Vũ Thư nắm bắt được việc bà Bùi Thị Duyên (44 tuổi, trú thôn Cổ Việt, xã Vũ Thư) bắt được một cá thể khỉ đi lạc vào nhà, nên đã tổ chức đến tuyên truyền, vận động bà Duyên giao nộp cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể khỉ đi lạc này là khỉ mốc, có trọng lượng 5,5 kg, tên khoa học là Macacaassamensis, thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng).

Sáng 25.9, Công an xã Vũ Thư phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên, chính quyền xã Thư Vũ cùng Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên tiến hành thủ tục giao nhận cá thể khỉ mốc kể trên để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.