Thời sự

Kẹt mặt bằng, nhiều dự án mở rộng đường ở TP.HCM bị 'thắt cổ chai'

Uyển Nhi
Uyển Nhi
07/12/2025 09:18 GMT+7

Một số dự án mở rộng đường ở TP.HCM như đường Liên Phường, Đỗ Xuân Hợp dừng thi công vì chưa giải phóng xong mặt bằng, tạo nút thắt cổ chai kéo dài.

Khảo sát của PV Báo Thanh Niên, một số dự án mở rộng đường tại TP.HCM đạt hơn nửa tiến độ vẫn đứng bánh do vướng giải phóng mặt bằng.

Đường Liên Phường 7 năm thi công vẫn chưa thể về đích

Dự án nâng cấp - mở rộng đường Liên Phường (phường Phước Long B, TP.Thủ Đức cũ) rơi vào tình trạng "đứng bánh" sau 7 năm thi công.

Hiện đoạn đường khoảng 200 m từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cầu Ông Cày, chưa thể thi công. Điều này khiến tuyến đường bị cong, hẹp, hình thành nút thắt cổ chai mới, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kẹt mặt bằng, nhiều dự án mở rộng đường ở TP.HCM bị 'thắt cổ chai'- Ảnh 1.

Đoạn đường khoảng 200 m từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cầu Ông Cày chưa thể thi công vì vướng mặt bằng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đường Liên Phường là một trong những trục giao thông quan trọng của khu đông TP.HCM, kết nối trực tiếp với Đỗ Xuân Hợp và dẫn ra cầu Nam Lý.

Khi cầu Nam Lý thông xe năm 2024, lưu lượng phương tiện đổ về tăng mạnh, gây áp lực lớn lên khu vực ngã ba đường Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường.

Dự án có chiều dài 2,5 km, tổng vốn đầu tư 303 tỉ đồng, quy mô mở rộng từ 7 - 8 m lên 30 m, 6 làn xe và xây dựng thêm một nhánh cầu Ông Cày.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng nhưng hiện đã tạm ngưng thi công do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Kẹt mặt bằng, nhiều dự án mở rộng đường ở TP.HCM bị 'thắt cổ chai'- Ảnh 2.

Khoảng 200 mét đường Liên Phường chưa thể mở rộng tạo thành "nút thắt cổ chai"

ẢNH: NHƯ NGỌC

"Nút thắt cổ chai" ở đường Đỗ Xuân Hợp

Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh) có tổng mức đầu tư gần 870 tỉ đồng. Tuyến dài 1,83 km, được quy hoạch mở rộng lên 30 m, quy mô 6 làn xe, kỳ vọng xóa điểm nghẽn trước lối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được phê duyệt từ năm 2016 với vốn đầu tư 528 tỉ đồng, sau đó phải điều chỉnh tăng do chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, công trình khởi công tháng 8.2018 và đến nay mới đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Thanh Niên lúc 17 giờ 5.12, rên thực tế, phần lớn chiều dài tuyến đã được nâng cấp khang trang. Tuy nhiên, khoảng 400 m từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn là "điểm nghẽn", khiến đoạn đường bị thu hẹp còn khoảng 3 - 4 m.

Kẹt mặt bằng, nhiều dự án mở rộng đường ở TP.HCM bị 'thắt cổ chai'- Ảnh 3.

Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp khởi công năm 2018 đến nay đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng. Ảnh chụp đoạn chưa được mở rộng từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh

ẢNH: NI NA

Cùng "treo" vì mặt bằng

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 2 dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường ngừng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa xong.

Vừa qua, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025, thi công hoàn thành công trình năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

