Kết nối những trái tim nhân ái

1. Ông từng là một đại gia khá lẫy lừng, sau những biến cố thì trở thành tay trắng rồi về quê ở ẩn. Vì lý do tế nhị, chúng tôi tạm gọi ông là "ông tay trắng".

Trong một lần đi công việc ở TP.HCM, tình cờ gặp một phụ nữ đồng hương Bình Định bệnh tật nghèo khổ, bà không có tiền chữa bệnh nên đành trốn viện về Quy Nhơn, phó thác số phận cho ông trời, "ông tay trắng" cảm thấy vô cùng đau xót nhưng bất lực.

Và rồi trong giây phút cay đắng ấy, "ông tay trắng" sực nhớ đến Báo Thanh Niên, nơi vẫn thường chia sẻ những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để kết nối bạn đọc từ khắp mọi miền chung tay giúp đỡ. "Ông tay trắng" liền gọi điện đến Báo Thanh Niên với một hy vọng mong manh.

Nhận được điện thoại của ông, Báo Thanh Niên đã cử phóng viên xác minh trường hợp người phụ nữ lớn tuổi, nghèo khổ, bệnh tật. Hoàn cảnh của bà đúng như những gì "ông tay trắng" chứng kiến. Rồi câu chuyện của bà được chia sẻ lên mặt báo và ngay lập tức bạn đọc đã giúp bà 38 triệu đồng (đợt 1) để chữa bệnh.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho các hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định ẢNH: BẢO HUY

Sau đó, Báo Thanh Niên đã tổ chức trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ở Bình Định. Nhận được tin, "ông tay trắng" vội vã cưỡi con xe máy cà tàng vượt gần 100 km từ quê vào Quy Nhơn để đưa người phụ nữ lớn tuổi kia đến nhận tiền, vì bà đang sống một mình, con cái ở xa. Ông nói: "Đã giúp người thì giúp cho trót, dù tôi và chị đây không bà con quyến thuộc gì".

Đối với nhiều người, 38 triệu đồng có lẽ cũng không phải là quá lớn nhưng với người phụ nữ nghèo, bệnh tật, đó là một số tiền lớn. Bà run run ký nhận tiền rồi òa khóc: "Đây là số tiền quá lớn đối với tôi. Chưa bao giờ tôi có được số tiền lớn như thế này. Nó sẽ giúp tôi vượt qua những ngày bệnh tật hành hạ sắp tới".

Còn "ông tay trắng" thì chắp tay trước ngực, chia sẻ: "Đời tôi cho đi cũng nhiều, nhưng lần đầu tiên được có cái cảm giác nhận lại, dù mình không phải nhân vật chính, mà thấy xúc động quá! Cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối những trái tim nhân ái, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Cảm ơn và cảm ơn!".

2. Anh Đ.H.V (37 tuổi, ở xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định) là một trường hợp bất hạnh. Gia đình anh V. có 4 người thì 2 người bị tật nguyền là chị Đ.T.N (36 tuổi, vợ) mù một mắt; cháu Đ.T.B.H (12 tuổi, con gái) bị đục thủy tinh thể, không đủ tiền chữa trị nên dẫn đến mù lòa. Là lao động chính của gia đình nhưng không may, trong một lần sửa xe máy, hỏa hoạn xảy ra, anh V. bị bỏng gần 50% cơ thể.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) phối hợp UBND H.Kon Rẫy trao tiền của bạn đọc cho một hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum ẢNH: THIÊN ÂN

Từ ngày anh V. bị nạn, gia đình anh lâm vào cảnh cùng quẫn, chị N. tất tả ngược xuôi lo cho gia đình với một mắt bị mù. Trong những cơn đau do vết bỏng hành hạ, anh V. chỉ còn biết thở dài cho số phận kém may mắn của mình.

Vì nhiều lý do, những trường hợp bất hạnh như anh V. vẫn còn khá nhiều trong cuộc sống. Nghèo túng, bệnh tật đã khiến họ gần như tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu. Gặp gỡ, lắng nghe rồi chia sẻ câu chuyện của họ lên báo, làm chiếc cầu nối đưa họ đến với bạn đọc, Báo Thanh Niên đã thắp lên cho họ một tia hy vọng.

Sau khi câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của anh V. được chia sẻ trên Báo Thanh Niên, bạn đọc đã ủng hộ một số tiền lớn để góp phần giúp anh vượt qua khó khăn. Tổng cộng, bạn đọc cả nước đã quyên góp, ủng hộ anh V. gần 250 triệu đồng. Chị N., vợ anh V., vừa nghẹn ngào vừa sửng sốt nói: "Số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Gia đình tôi thật xúc động và biết ơn bạn đọc của báo, những người chưa hề quen biết nhưng đã dang tay giúp đỡ chúng tôi trong lúc hoạn nạn".

3. Không riêng các trường hợp kể trên, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh tật sau khi Báo Thanh Niên phản ảnh đều được bạn đọc cả nước giúp đỡ. Theo thống kê từ năm 2010 đến nay, từ nguồn tiền do bạn đọc khắp nơi ủng hộ, bình quân mỗi năm Báo Thanh Niên trao hơn 2 tỉ đồng cho các hoàn cảnh gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Qua đó đã góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh tật, vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Đình Ký, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, cho biết: "Rất nhiều trường hợp khó khăn do bệnh tật đã nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên chung tay góp sức mà vượt qua được cảnh ngặt nghèo. Đó là nhờ Báo đã phản ảnh trung thực, kịp thời các hoàn cảnh không may ấy, gây xúc động lòng người, tạo được sự đồng cảm đối với đông đảo bạn đọc, qua đó đã kết nối được những trái tim nhân ái từ khắp mọi miền".

4. Kể lại những chuyện này, chúng tôi muốn bày tỏ sự tri ân đến với những trái tim nhân ái. Sự chia sẻ, giúp đỡ rất thiết thực ấy đã làm cho cuộc sống đẹp hơn, lan tỏa yêu thương. Báo Thanh Niên là chiếc cầu kết nối những tấm lòng, để có những san sẻ, hỗ trợ kịp thời cho những số phận không may mắn. Đó cũng là niềm vui của người làm báo.