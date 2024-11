Báo Thanh Niên tiếp tục bảo trợ 12 trẻ mồ côi do bão số 3 ở Yên Bái

Tham dự chương trình có nhà báo Trần Việt Hưng, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; bà Nông Thị Kim Cúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái; anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Yên Bái; anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái.



G IÚP CÁC CON VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ cơn bão số 3 đã qua đi nhưng để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh phía bắc, trong đó có Yên Bái. "Một nỗi đau không gì có thể bù đắp được khi nhiều gia đình mất đi người thân, trong đó nhiều em nhỏ mãi mãi không còn được thấy người cha, người mẹ thân yêu của mình", nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ.

Các cháu mồ côi do bão số 3 ở Yên Bái được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, là diễn đàn của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, với phương châm hành động "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", ngay trong thời gian mưa lũ, Báo Thanh Niên đã kêu gọi bạn đọc cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đến hết tháng 9.2024, tổng số tiền và hàng hóa cứu trợ mà bạn đọc đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên là hơn 15,2 tỉ đồng. Tại Yên Bái, Báo Thanh Niên đã cử phóng viên triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái trao gần 1 tỉ đồng cho các hộ gia đình có người mất; hộ dân bị sập nhà vì bão lũ.

Bước vào giai đoạn tái thiết, khắc phục hậu quả bão, Báo Thanh Niên đã triển khai ngay chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 tại các tỉnh phía bắc. Trong tháng 10 vừa qua, Báo Thanh Niên tổ chức lễ công bố và ký kết thỏa thuận với Tỉnh đoàn Lào Cai, Cao Bằng để bảo trợ 74 trẻ em mồ côi tại hai tỉnh này, với số tiền hơn 8,7 tỉ đồng. Yên Bái là địa phương thứ ba Báo Thanh Niên tổ chức lễ công bố bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3.

Nhà báo Trần Việt Hưng (phải) trao biển tượng trưng cho Tỉnh đoàn Yên Bái số tiền bảo trợ 12 trẻ mồ côi

"Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ nhận bảo trợ 12 trẻ em mồ côi tại tỉnh Yên Bái, tổng số tiền bảo trợ trên 1,3 tỉ đồng. Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm đóng góp, thông qua Báo Thanh Niên để thực hiện các hoạt động tái thiết sau bão số 3. Số tiền bảo trợ sẽ được chuyển cho Tỉnh đoàn Yên Bái để trao tới các trường hợp được bảo trợ với mức 2 triệu đồng mỗi tháng", nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ.

Nhà báo Trần Việt Hưng cũng cho biết buổi lễ ký kết bảo trợ này nằm trong dự án Nối vòng tay ấm do T.Ư Đoàn tổ chức và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Báo Thanh Niên phát động từ ngày 16.9.2021, nhằm bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỉ đồng bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước. "Chúng tôi biết rằng không ai có thể thay thế được cha mẹ để chăm sóc các em, nhưng luôn cố gắng làm sao có thể xoa dịu bớt nỗi đau, động viên tinh thần, đồng hành cùng các em trong chặng đường dài phía trước…", nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng thay mặt Báo Thanh Niên gửi lời tri ân tới bạn đọc, các cơ quan, đơn vị đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành và chung tay cùng Báo Thanh Niên thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

M ANG TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Đức Hải gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Anh Hải cho biết thời gia qua Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão lịch sử, hậu quả vô cùng nặng nề, trong đó có 54 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại và tổn thất về tài sản với con số tạm tính trên 6.000 tỉ đồng.

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3

Anh Hải cũng cho biết khi cơn bão ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết cùng bà con nhân dân vượt qua mất mát. Đồng thời, tỉnh đã nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị khắp cả nước. "Chúng tôi rất xúc động được đón nhận sự đồng hành của Báo Thanh Niên. Từ khi cơn bão xảy ra, đây là lần thứ 3 chúng tôi phối hợp với Báo tổ chức các chương trình đồng hành với bà con vượt qua khó khăn. Việc ký kết chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ 12 trẻ mồ côi do bão lũ là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp cho 12 cháu mồ côi vượt qua khó khăn, tiếp tục chặng đường rất dài phía trước", anh Hải bày tỏ.