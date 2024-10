Đã có rất nhiều cảm xúc trong buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác để thực hiện chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - Bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (tức bão Yagi) sáng 4.10.2024. Buổi lễ do Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát (tại tỉnh Lào Cai) tổ chức.

Tiếp hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", Báo Thanh Niên bảo trợ 50 trẻ mồ côi do bão Yagi

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết với phương châm hành động "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", ngay sau khi mưa lũ càn quét, Báo Thanh Niên đã kêu gọi bạn đọc cứu trợ đồng bào, tổng số tiền, hàng đã nhận từ bạn đọc trên cả nước hơn 15,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, để hỗ trợ bà con kịp thời, Ban Biên tập đã cử các đoàn phóng viên, nhân viên vào tận "tâm lũ" Làng Nủ (ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) các xã thuộc thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát… trao quà và chia sẻ với người dân.

Rất đông người dân tỉnh Lào Cai đến tham dự buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Lễ ký kết bảo trợ sáng 4.10 cũng nằm trong dự án "Nối vòng tay ấm" do Trung ương Đoàn tổ chức và chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mà Báo Thanh Niên đã phát động vào ngày 16.9.2021, bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19.

Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỉ đồng bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai trao quà cho đại diện 50 em nhỏ mồ côi sau bão số 3 ẢNH: TUẤN MINH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ em mồ côi sau cơn bão số 3" trước mắt sẽ bảo trợ cho 50 em nhỏ trong vòng 5 năm, với số tiền 2 triệu đồng/tháng cho mỗi em nhỏ. Sau đó, chương trình tiếp tục được nhân rộng sang các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng… với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng.

Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng

Cạnh đó, Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai chương trình xây mới 28 căn nhà tặng 28 hộ dân tại xã A Lù (huyện Bát Xát) đã bị mất nhà do mưa lũ, sạt lở đất sau bão.

Dự kiến, chi phí hỗ trợ 200 triệu đồng/căn, toàn bộ số tiền do Tập đoàn Hòa Phát tài trợ thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên.

Ngoài 28 ngôi nhà, Hòa Phát trao 2.000 suất quà tổng giá trị 2 tỉ đồng, thể hiện tấm lòng của cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ.