Tủ thiện nguyện 0 đồng trao gửi yêu thương

Có những nỗi lo của học trò bắt đầu từ một bộ đồng phục còn ướt, đôi giày chưa kịp khô khi giờ vào lớp đã đến. Có những phụ huynh nhọc nhằn chắt chiu lo cho con em chiếc cặp, cuốn tập, bộ sách giáo khoa khi năm học mới bắt đầu. Thực tế ấy đã thôi thúc thầy cô ở ngôi trường vùng ven TP.HCM làm một việc cụ thể cho học trò của mình.

Gian hàng đặc biệt mang tinh thần tương thân tương ái tại Trường THPT Bình Tân (P.Bình Tân, TP.HCM) ẢNH: BẢO CHÂU

"Tủ thiện nguyện 0 đồng" ra đời tại Trường THPT Bình Tân (P.Bình Tân, TP.HCM) mang theo mong muốn giản dị: san sẻ để học trò bớt khó khăn trên đường đến lớp.

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, chia sẻ vào những ngày thành phố mưa liên tục, chứng kiến không ít học sinh (HS) bối rối đến lớp trong bộ đồng phục còn ướt, nhiều gia đình chật vật lo từng món đồ dùng học tập cho con, Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên (GV) có ý tưởng xây dựng "Tủ thiện nguyện 0 đồng".

Vậy là ở góc sân trường, một gian hàng đặc biệt xuất hiện, mang tinh thần "Tương thân tương ái - Người có đến cho, người cần đến lấy". Tấm vải áo dài, bộ đồng phục, chiếc ba lô, đôi giày, cây bút, cuốn sách… lần lượt được thầy cô, phụ huynh và HS góp vào tủ. Dù mới phát động, gian hàng đã nhận được sự chung tay của nhiều người, nối những tấm lòng muốn trao gửi với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

"Tủ thiện nguyện 0 đồng được tổ chức theo hình thức mở. Bất kỳ HS, GV, phụ huynh nào có nhu cầu đều có thể chủ động đến nhận những món đồ phù hợp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ nâng bước các em trên con đường học tập mà còn giúp giảm bớt phần nào lo toan, gánh nặng cho các gia đình", cô Huệ cho biết.

Với nhà trường, sự trân trọng còn nằm ở cách chuẩn bị từng món đồ. Vật phẩm gửi vào tủ phải sạch sẽ, tươm tất và còn giá trị sử dụng tốt. Những món quà được gom góp, sắp xếp chỉn chu mang theo sự quan tâm của người gửi, trở thành một lời động viên đến người nhận.

Đặt những cuốn tập mới vào "Tủ thiện nguyện 0 đồng", Lâm Thị Kim Anh, HS lớp 10C12, cảm nhận mỗi món đồ trong chiếc tủ đều chứa đựng sự đồng cảm và yêu thương. "Với em, đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, nhất là với những bạn còn khó khăn đang cần giúp đỡ. Từ việc góp những cuốn tập, em cũng nhận về cho mình một bài học: "Tủ thiện nguyện 0 đồng cũng là cách để nhắc nhở chúng em biết đồng cảm, sẻ chia với các bạn của mình", Kim Anh chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Huệ, nhà trường mong chiếc tủ trở thành một "trạm dừng của lòng nhân ái", nơi mỗi món đồ trao đi là một niềm vui ở lại, cùng thầy cô và HS nuôi dưỡng môi trường giáo dục nhân văn.

Ở góc sân Trường THPT Bình Tân, bài học về lòng nhân ái hiện diện trong những điều rất đỗi bình thường: giữ gìn một bộ đồng phục để gửi lại cho em khóa sau, góp thêm cuốn tập mới hay khi một HS nào đó nhận ra bên cạnh mình vẫn có những người bạn cần được sẻ chia.

Những điểm hẹn nuôi dưỡng tâm hồn học trò

Mở góc Cà phê sách, tổ chức lớp đờn ca tài tử với nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) mong muốn tạo thêm những trải nghiệm giúp HS nuôi dưỡng tâm hồn, yêu văn chương và gần gũi hơn với nghệ thuật truyền thống.

Học sinh trải nghiệm trong không gian Cà phê sách ở Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) ẢNH: BẢO CHÂU

Góc Cà phê sách của Trường THPT Bùi Thị Xuân ra mắt sau thời gian chuẩn bị chu đáo, mang đến cho học sinh một điểm hẹn để đọc, trò chuyện và tìm cảm hứng từ những trang viết. Thầy Nguyễn Duy Tâm, Hiệu phó nhà trường, cho biết đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời do TP.HCM phát động. Nhà trường mong muốn duy trì không gian này thường xuyên để lan tỏa văn hóa đọc, tạo sự kết nối giữa GV, phụ huynh và HS, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

"Thanh xuân của HS sẽ thêm rực rỡ khi cùng với tri thức, các em được vun đắp tâm hồn bằng những trang sách. Tiếp xúc với văn chương, nghệ thuật cũng giúp HS phát triển năng lực cảm thụ và làm phong phú nhận thức thẩm mỹ", thầy Tâm chia sẻ.

Khách mời đầu tiên của Cà phê sách là nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Những chia sẻ chân tình về giá trị của sách, góc nhìn cuộc sống và tình yêu tiếng Việt từ nhà thơ đã mang đến cho HS thêm cảm hứng đọc, tìm hiểu văn chương.

Với Tiến Đức, HS lớp 12A8, điểm hẹn đọc sách giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Trong bối cảnh HS dành nhiều thời gian cho thiết bị thông minh, việc trở về với những trang sách mang lại niềm vui mộc mạc, giúp giảm bớt áp lực từ mạng xã hội.

Còn Hoàng Lê Vy, HS lớp 11A3, rất hào hứng với lớp đờn ca tài tử được trường duy trì vào sáng thứ sáu hằng tuần. Sau 5 buổi theo học, nữ sinh chia sẻ: "Em cảm thấy tiếc sao giới trẻ chúng em không biết đến bộ môn này sớm hơn. Càng học, em càng muốn tìm hiểu sâu không chỉ bộ môn đờn ca tài tử mà rộng ra là cả về nghệ thuật truyền thống".

Từ bỡ ngỡ với nhịp, phách và cách trình diễn, HS dần tìm thấy niềm vui trong từng buổi học. Các em đã biết cách vào bài đúng nhịp, hát được những bài lý và sẽ tiếp tục được hướng dẫn sử dụng các nhạc cụ đặc trưng của đờn ca tài tử.

Đồng hành với lớp học có nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn, các nghệ sĩ Ái Hằng, Cẩm Tiên, Phượng Ngân… cùng các nhạc công. Qua từng lời ca, tiếng đờn, họ hướng dẫn kỹ năng, trao truyền giá trị văn hóa và khơi gợi tình yêu nghệ thuật truyền thống trong HS. Nhà trường cho biết định hướng lâu dài là phát hiện, giới thiệu HS có năng khiếu, tạo sự gắn kết để tình yêu ấy tiếp tục lan tỏa.

Từ góc đọc sách đến lớp đờn ca tài tử, nhà trường đang mở thêm cơ hội để HS khám phá sở thích, bồi đắp cảm xúc và hiểu hơn các giá trị văn hóa. Đó cũng là cách chăm chút đời sống tinh thần cho HS, để những năm tháng học trò có thêm trải nghiệm đáng nhớ.