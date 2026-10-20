Sinh viên, giảng viên được truy cập cơ sở dữ liệu WoS để học tập, nghiên cứu

Sáng nay 20.10, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức lễ ra mắt cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) và tọa đàm "Dữ liệu khoa học và nghiên cứu khoa học trong kỷ nguyên mới".

Được biết, WoS là một trong những cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học uy tín hàng đầu thế giới, một "thư viện số" khổng lồ tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học chất lượng cao từ khắp nơi trên toàn cầu.

Theo đó, WoS cung cấp công cụ tra cứu công trình, phân tích xu hướng học thuật và đo lường tác động trích dẫn trên đa lĩnh vực.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết WoS sẽ giúp cộng đồng học thuật của trường kết nối sâu hơn với các hướng nghiên cứu quốc tế ẢNH: MỸ QUYÊN

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết việc đưa cơ sở dữ liệu này vào sử dụng là một bước đầu tư vào hạ tầng tri thức và năng lực nghiên cứu của nhà trường. Nguồn dữ liệu Wos sẽ giúp giảng viên và người học tiếp cận với tri thức khoa học quốc tế một cách hệ thống, hiệu quả hơn; góp phần phát triển cho sinh viên, học viên năng lực tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin khoa học một cách chính xác, có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các nhà nghiên cứu của trường trong việc xác định câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp trên cơ sở khoa học và bằng chứng đáng tin cậy.

"Trường ĐH Hoa Sen xác định nghiên cứu và phát triển tri thức là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Thông qua nền tảng WoS, cộng đồng học thuật của trường sẽ kết nối sâu hơn với các hướng nghiên cứu quốc tế, nhận diện các xu hướng nghiên cứu mới và xác định rõ hơn những lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh, có khả năng tạo ra giá trị để đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội", PGS-TS Huy Nhựt chia sẻ.

Lãnh đạo trường và các nhà khoa học cùng "chạm tay mở nguồn" cơ sở dữ liệu WoS ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo thông tin từ WoS, Việt Nam hiện có 5 cơ sở giáo dục ĐH khai thác cơ sở dữ liệu này phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, gồm ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Lang, ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Hoa Sen.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm "Dữ liệu khoa học và nghiên cứu khoa học trong kỷ nguyên mới" do Trường ĐH Hoa Sen tổ chức, đã trao đổi về vai trò trung tâm của dữ liệu trong bức tranh nghiên cứu hiện đại; tác động của công nghệ số đến phương pháp và tư duy nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà khoa học cũng thảo luận về những yêu cầu và năng lực cốt lõi đối với đội ngũ nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi số.