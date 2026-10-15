Thầy hiệu trưởng khuyên tân sinh viên tích lũy giá trị, ứng dụng AI có trách nhiệm

Đó là chia sẻ của PGS-TS Trần Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, dành cho tân sinh viên tại lễ khai giảng của trường sáng nay 16.10.

Tại đây, khi trao đổi về cách để nâng cao chất lượng dạy và học, PGS-TS Trần Mạnh Hà cho rằng phải bắt đầu từ những việc cụ thể hằng ngày: một giờ giảng tốt hơn, một bài học thiết thực hơn, một nghiên cứu có giá trị hơn, một quy trình phục vụ người học thuận tiện hơn.

PGS-TS Trần Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, khuyên tân sinh viên trải nghiệm nhiều trong quá trình học ĐH để tích lũy giá trị ẢNH: NHẬT HY

"Đổi mới là yêu cầu tất yếu trong một thế giới thay đổi rất nhanh. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và những hệ thống AI ngày càng thông minh đang thay đổi cách chúng ta làm việc, giảng dạy và học tập. Tôi mong thầy cô và sinh viên mạnh dạn ứng dụng AI một cách linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm", PGS-TS Hà nhìn nhận.

Ông Hà cho rằng trong bối cảnh hiện nay, mỗi giảng viên, sinh viên phải tiếp nhận và thích ứng với sự thay đổi bằng cách chủ động học hỏi và tạo ra những cách làm tốt hơn.

Với mỗi sinh viên, bứt phá không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đó có thể là việc mỗi người hôm nay làm tốt hơn hôm qua, vượt qua một giới hạn của chính mình.

Tân sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM trong lễ khai giảng ẢNH: MỸ QUYÊN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nhấn mạnh 3 yếu tố mà tân sinh viên cần lưu ý. Thứ nhất là hãy dành nhiều thời gian rèn luyện ngoại ngữ vì ngoại ngữ không chỉ là một môn học mà là công cụ để tiếp cận tri thức, kết nối với thế giới và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Thứ hai là hãy dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe. "Học tập rất quan trọng, nhưng sức khỏe là nền tảng để các em học tập, làm việc và tận hưởng cuộc sống. Hãy vận động, chơi thể thao và xây dựng một lối sống lành mạnh", ông Hà nhắn nhủ.

Thứ ba, PGS-TS Hà khuyên sinh viên hãy tham gia các câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, hoạt động cộng đồng, giao lưu quốc tế, thực tập và các dự án cùng doanh nghiệp.

"Những trải nghiệm đó sẽ giúp các em trưởng thành theo cách mà sách vở không thể mang lại. Hãy nhớ rằng, tấm bằng ĐH rất quan trọng, nhưng năng lực, trải nghiệm và những giá trị các em tích lũy được trong quá trình học còn quan trọng hơn", thầy hiệu trưởng nhấn mạnh với tân sinh viên.



