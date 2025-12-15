Cơ hội nghề nghiệp mới khó bị AI thay thế

Talkshow Hướng nghiệp nghề nhân viên trợ giúp chăm sóc chuyên nghiệp do Trung tâm việc làm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng TW, Công ty cổ phần Times Media tổ chức ngày 15.12, thu hút đông đảo người lao động với mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới.

Tại chương trình, người lao động được định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin chính xác, thiết thực về nghề nhân viên trợ giúp chăm sóc chuyên nghiệp. Theo đó, nhân viên trợ giúp chăm sóc chuyên nghiệp là người được đào tạo để hỗ trợ bệnh nhân hoặc người cần chăm sóc các công việc sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, họ đảm bảo sự thoải mái và an toàn, bao gồm hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân, di chuyển, thay đổi tư thế, và các hoạt động hỗ trợ khác dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng viên hoặc bác sĩ, không thực hiện các kỹ thuật y tế phức tạp.

Ông Lê Ngọc Hảo phát biểu tại chương trình về cơ hội nghề nghiệp mới Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, người lao động còn được tiếp cận thông tin tuyển dụng thực tế và có cơ hội đăng ký vào khóa học Nhân viên trợ giúp chăm sóc chuyên nghiệp trong 5 tuần tại Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng Trung ương do đội ngũ là các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia giảng dạy. Sau thời gian học, người lao động sẽ được kiểm tra nghiệp vụ đã học và được cấp chứng chỉ đào tạo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm việc làm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sự kiện mang đến cho người lao động những góc nhìn mới về một nghề nghiệp mới có thu nhập cao, ổn định và trong tương lai dù xã hội có phát triển đến đâu cũng không bị thay thế bởi AI”.

Người lao động quan tâm đăng ký khóa học Ảnh: BTC

Lần đầu tham dự sự kiện về hướng nghiệp chị Phạm Thị Hải (46 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ, hiện chị đang là lao động tự do, thu nhập vô cùng bấp bênh. “Qua chương trình tôi thấy đây là nghề có thể mang lại thu nhập tốt, có lẽ tôi sẽ đăng ký tham gia khóa học bài bản này để có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định, cải thiện kinh tế gia đình”, chị Hải cho hay.

Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực trợ giúp chăm sóc chuyên nghiệp đang tăng nhanh và ổn định. Ngành nghề này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là những lao động đang tìm kiếm nghề mới, chuyển đổi nghề hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.