227,5 tỉ đồng cho 11 chương trình nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2027

Bộ GD-ĐT đã có Quyết định về việc phê duyệt Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng triển khai Nghị quyết số 57 ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) để tuyển chọn thực hiện từ năm 2027.

Danh sách gồm có 11 chương trình nghiên cứu khoa học. Trong đó, đề tài "Nghiên cứu phát triển nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long" có mức kinh phí cao nhất, 30 tỉ đồng (20 tỉ đồng ngân sách và 10 tỉ đồng ngoài ngân sách).

11 chương trình khoa học và công nghệ được Bộ GD-ĐT tuyển chọn thực hiện năm 2027 nhằm triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ẢNH: MỸ QUYÊN

Được biết, nghiên cứu này đặt mục tiêu xây dựng bộ dữ liệu số chuẩn hóa và nền tảng dữ liệu tích hợp về sản xuất lúa và nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ quản lý, chia sẻ dữ liệu và cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các hệ thống AI, đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm công nghệ phục vụ quản lý và phát triển nông nghiệp, thủy sản.

Ngoài ra, phát triển hệ thống quan trắc và cảnh báo thông minh tích hợp dữ liệu từ IoT, viễn thám, UAV và các nguồn dữ liệu khác nhằm giám sát môi trường và hỗ trợ quản lý sản xuất; triển khai thử nghiệm và đánh giá nền tảng AI tại một số mô hình thực tế (ruộng lúa, ao nuôi tôm) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Bộ GD-ĐT yêu cầu chương trình nghiên cứu này phải có 5 bài báo thuộc WoS xếp hạng Q1/Q2, 5 bài báo thuộc Scopus xếp hạng Q1/Q2, 5 bài báo thuộc WoS/Scopus xếp hạng Q3/Q4, đào tạo 2 nghiên cứu sinh thực hiện luận án theo hướng của đề tài, 4 thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn/đề án theo hướng của đề tài. Đồng thời phải có 1 bằng độc quyền sáng chế.

Chương trình nghiên cứu có mức kinh phí lớn thứ 2 với 26 tỉ đồng (ngân sách nhà nước 20 tỉ đồng và ngân sách ngoài nhà nước 6 tỉ đồng) là "Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ chiến lược lõi và sản phẩm UAV thông minh phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp và chuyển đổi số quốc gia".

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ nền tảng và công nghệ lõi cho hệ sinh thái UAV thông minh thế hệ mới, tích hợp thiết kế phương tiện bay, năng lượng, điều khiển tự hành, truyền thông, bảo mật, trí tuệ nhân tạo, điện toán biên và bản sao số, nhằm tạo ra nguyên mẫu và hệ thống UAV có khả năng ứng dụng thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực UAV thông minh chất lượng cao ở bậc ĐH và sau ĐH, hình thành năng lực R&D UAV chất lượng cao và đồng bộ tại Việt Nam, phát triển mạng lưới hợp tác giữa trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đề tài này yêu cầu có ít nhất 35 bài báo được đăng (hoặc chấp nhận đăng) trên tạp chí khoa học WoS/SCIE được Scimago xếp hạng, trong đó tối thiểu 20 bài Q1/Q2, 12 sáng chế/giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn, 2 sách giáo trình/tham khảo, 20 học viên cao học, 10 nghiên cứu sinh.

Hai đề tài có mức kinh phí lớn thứ 3 với 25 tỉ đồng/đề tài là "Phát triển công nghệ y tế số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu sức khỏe phục vụ chăm sóc sức khỏe thông minh trong sàng lọc, phát triển sớm nguy cơ tim mạch và dự phòng đột quỵ trong cộng đồng tại Việt Nam" và "Nghiên cứu công nghệ lưu trữ CO₂ dạng hydrate, định hướng ứng dụng trong các thành hệ địa chất tại Việt Nam".

Các đề tài còn lại có mức kinh phí từ 10-23 tỉ đồng như "Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ trường học lắp ghép cho các xã biên giới đất liền Việt Nam"; "Phát triển nền tảng công nghệ sinh học số phục vụ thiết kế, thẩm định và tối ưu hóa quy trình chế biến nhiệt thực phẩm dựa trên dữ liệu vi sinh vật và dữ liệu động học nhiệt của Việt Nam"; "Nghiên cứu phát triển vật liệu nano thấp chiều (OD2D) cho cảm biến thông minh và linh kiện bán dẫn"...

Mỗi đề tài thực hiện trong vòng 36 tháng (tháng 1.2027 đến tháng 12.2029). Việc tuyển chọn, xét duyệt hồ sơ của tổ chức/cá nhân được thực hiện theo Thông tư số 9 (năm 2018) ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn để thực hiện các chương trình nghiên cứu trên được đánh giá thông qua Hội đồng tư vấn (do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thành lập). Hội đồng này sẽ có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản đối với từng hồ sơ; đánh giá trung thực, khách quan và công bằng; chấm điểm độc lập theo các nhóm tiêu chí đánh giá và thang điểm...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng GD-ĐT có quyền lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.