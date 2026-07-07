Nghiên cứu viên được xếp vào nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong dự thảo, Bộ GD-ĐT quy định nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học gồm 3 đối tượng: trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là trường đại học).

Nghiên cứu viên trong trường đại học tuy không phải chịu định mức về giờ dạy nhưng cũng sẽ phải tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học ẢNH: MINH ĐỨC

Nếu được ban hành, thông tư này là công cụ pháp lý để triển khai quy định mới được đưa vào luật Giáo dục đại học 2025, trong đó quy định nghiên cứu viên là một vị trí việc làm trong trường đại học, thuộc nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Theo dự thảo thông tư về quy định với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học, nghiên cứu viên trong trường đại học phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định (bên cạnh các tiêu chuẩn của Bộ KH-CN). Trong đó có năng lực chuyển giao kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy, thực tiễn; có khả năng hỗ trợ giảng viên trong tổ chức hoạt động giảng dạy và hướng dẫn người học tham gia nghiên cứu khoa học; có năng lực sư phạm trong công tác hỗ trợ giảng dạy…

Nhiệm vụ của nghiên cứu viên trong trường đại học vẫn là thực hiện các nhiệm vụ được quy định của Bộ KH-CN, đồng thời hỗ trợ giảng viên đại học, người học trong thực hành, thí nghiệm và hoạt động nghiên cứu khác trong nhà trường.

Thời gian làm việc của nghiên cứu viên cũng như của nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học là 44 tuần/năm học (tương đương 1.760 giờ hành chính), làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần, nhưng được linh hoạt theo yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn. Việc bổ nhiệm, xếp lương với nhóm này được thực hiện theo vị trí việc làm, quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng của trường đại học.

Trước khi luật Giáo dục đại học 2025 được ban hành, luật không quy định trong trường đại học có vị trí việc làm cho nghiên cứu viên. Từ năm 2025, luật Giáo dục đại học mới chính thức quy định trong trường đại học có vị trí việc làm cho nghiên cứu viên. Như vậy, nhà khoa học được phép làm việc tại trường đại học với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học mà không cần phải tham gia giảng dạy.

Xem toàn văn dự thảo thông tư ở đây.