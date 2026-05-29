Nhà khoa học góp giải pháp phát triển cho ĐBSCL trong kỷ nguyên số

Thanh Duy
29/05/2026 15:43 GMT+7

Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế nhằm góp thêm những giải pháp hữu ích cho sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL trong kỷ nguyên số.

Ngày 29.5, Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho vùng ĐBSCL".

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong nước và diễn giả đang làm việc tại Úc, Malaysia.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng (bìa trái), Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ, tặng hoa các báo cáo viên tại hội thảo bàn về vùng ĐBSCL

Nội dung các bài tham luận, thảo luận xoay quanh vấn đề chuyển đổi số trong quản trị công và doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, phát triển bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu, nguồn nhân lực và giáo dục số, liên kết vùng và hợp tác quốc tế…

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết ĐBSCL là vùng đất giàu tiềm năng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế, khu vực này đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đó là biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, áp lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế…

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là xu hướng tất yếu đối với sự phát triển của ĐBSCL. Việc triển khai những yếu tố này hiệu quả sẽ tạo ra động lực chiến lược giúp vùng kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hài hòa. Trên tinh thần đó, hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo dựng một diễn đàn học thuật và thực tiễn, góp thêm giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.

Thành lập Trường Khoa học sức khỏe thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ

Trường Khoa học sức khỏe thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại và thay thế Viện Khoa học sức khỏe DNC.

