Giáo dục

Thêm 2.500 sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ nhận bằng tốt nghiệp

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
22/08/2025 15:39 GMT+7

Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 22.8, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã khen thưởng nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và tôn vinh những thủ khoa đầu ngành.

Ngày 22.8, Trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) cho hơn 2.500 sinh viên chính quy.

Số sinh viên tốt nghiệp lần này thuộc các khoa: kinh tế; luật; dược; điều dưỡng- kỹ thuật y học; ngoại ngữ; du lịch và quản trị nhà hàng, khách sạn; cơ khí động lực; kỹ thuật- công nghệ; kỹ thuật- xây dựng và môi trường; công nghệ thông tin; quản trị kinh doanh - marketing đến từ nhiều tỉnh thành.

Trường ĐH Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho 2.500 sinh viên - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ, khen thưởng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Tại buổi lễ, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã khen thưởng nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi và tôn vinh những thủ khoa đầu ngành, nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần học tập không ngừng nghỉ của các sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết những tân kỹ sư, cử nhân, dược sĩ, kiến trúc sư nêu trên được đào tạo bài bản trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình học tiên tiến và thực tiễn, đã trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng chuyên môn xuất sắc, tư duy sáng tạo.

Đến nay, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã đào tạo, tốt nghiệp ra trường hơn 12.500 bạn trẻ và trên 90% có việc làm ổn định. Nguồn nhân lực này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh thành. Trường hiện đào tạo hơn 22.000 học viên, sinh viên từ bậc ĐH đến nghiên cứu sinh.


Trường ĐH Nam Cần Thơ đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) trình độ đại học chính quy năm 2025 đối với 45 ngành.

Xem thêm bình luận