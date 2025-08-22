Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT Shop tặng quà công nghệ cho tân sinh viên có thành tích xuất sắc

Thành Luân
Thành Luân
22/08/2025 12:41 GMT+7

Hệ thống bán lẻ FPT Shop vừa tiến hành tặng 30 combo công nghệ trị giá hơn 320 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở nên thiết yếu cho học tập và làm việc, việc trang bị thiết bị hiện đại giúp sinh viên sẵn sàng bước vào giảng đường càng thêm cần thiết. Là một trong những hệ thống bán lẻ công nghệ lớn tại Việt Nam, FPT Shop cùng các đối tác luôn nỗ lực mang đến những giải pháp thiết thực, tiên phong đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển.

FPT Shop tặng quà công nghệ cho tân sinh viên thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

FPT Shop cùng nhà trường trao phần quà cho Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội

Ảnh: CTV

Trên tinh thần đó, FPT Shop đã dành tặng những phần quà công nghệ với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực và đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, FPT Shop đã cùng các đối tác trao 30 combo công nghệ thiết thực. Mỗi phần quà được thiết kế như một ‘hành trang số’, bao gồm các thiết bị hỗ trợ học tập như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động... từ các thương hiệu hàng đầu như Lenovo, Asus, HP, Dell, MSI, Samsung, HONOR…, SIM Tân Binh FPT với ưu đãi miễn phí 30 GB/tháng... Đây là trọn bộ công cụ và kết nối cần thiết, giúp sinh viên học tập linh hoạt, giao tiếp hiệu quả và dễ dàng hòa nhập vào môi trường học tập trong thời đại số.

Song song với những phần quà ý nghĩa ấy, từ tháng 6.2025, FPT Shop đã triển khai chiến dịch “Tân Bling đỉnh - A.I thông minh” dành cho học sinh, sinh viên, kéo dài đến ngày 31.10. Điểm nhấn của chương trình là đặc quyền tân sinh viên khi mua laptop/PC/LCD, thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2025 trên 9 điểm được giảm thêm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng), các mức điểm khác cũng được hưởng ưu đãi phù hợp. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng SIM Tân Binh FPT với 30 GB/tháng và data không giới hạn cho YouTube, TikTok.

Đồng thời, mùa tựu trường năm nay FPT Shop còn triển khai chương trình Back to School với loạt ưu đãi dành cho toàn bộ học sinh - sinh viên. Cụ thể, khách hàng được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi mua MacBook/iPad, khuyến mãi đến 35% cho điện thoại, tablet, smartwatch… Riêng laptop, ngoài mức giảm thêm đến 5%, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hành mở rộng nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, kèm chính sách “1 đổi 1”.

