ĐH Quốc gia TP.HCM và Tập đoàn FPT hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ lõi

Ngày 22.6, ĐH Quốc gia TP.HCM và Tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện hướng tới 3 mục tiêu chủ chốt trong việc hợp tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu công nghệ lõi.

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tiên phong bao gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của FPT, vừa phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kết nối chặt chẽ các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu của ĐH nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị thương mại và thực tiễn cao.

Thứ ba, tăng cường kết nối chuỗi giá trị đào tạo - nghiên cứu - sản xuất, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của cả hai bên.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM và Tập đoàn FPT tại lễ ký kết hợp tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu công nghệ lõi ẢNH: T.V

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, khẳng định doanh nghiệp FPT sẵn sàng mời thầy cô của ĐH Quốc gia TP. HCM đến công ty để nghiên cứu, trao đổi và cùng tập đoàn giải các bài toán lớn của đất nước bằng công nghệ.

"FPT sẽ phối hợp cùng nhà trường xây dựng mô hình đào tạo mới cho thế hệ nhân tài, lấy AI làm trọng tâm. Sau ký kết, tập đoàn kỳ vọng hai bên sẽ lập một văn phòng chung để điều phối các hoạt động tiếp theo, giải quyết các mục tiêu cốt lõi với kết quả cụ thể: số lượng nhân tài được phát hiện và trưởng thành, công nghệ mà FPT và ĐH Quốc gia TP.HCM cùng làm chủ, số sản phẩm đưa ra thị trường cũng như bằng sáng chế sẽ mang ra thế giới", ông Nguyễn Văn Khoa cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đơn vị này định hướng sẽ tăng gấp 3 tổng số sinh viên đến năm 2030. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, nhà trường mong muốn đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, học tập trải nghiệm và hội nhập để giúp sinh viên được tiếp cận những cái mới phù hợp xu thế.

Để hiện thực hóa 3 mục tiêu chủ chốt của lễ ký kết, FPT và ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất triển khai chương trình hành động cụ thể trên nhiều phương diện. Trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hai bên phối hợp thiết kế các chương trình đào tạo ĐH, sau ĐH và chuyên sâu bám sát yêu cầu thực tế của thị trường.

Trong khi đó, FPT sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, giảng viên ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia thực tập, nghiên cứu và đồng hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tại các cơ sở, công ty thành viên trực thuộc tập đoàn. Đồng thời, FPT cam kết hỗ trợ học bổng thường niên cho các chương trình đào tạo, đồng hành cùng nhà trường xây dựng hệ thống học liệu chuyên ngành và các phòng thí nghiệm. Hàng năm, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu thương hiệu và mở rộng cơ hội việc làm tại FPT cho sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, 2 đơn vị sẽ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng theo cơ chế đặt hàng hoặc đồng phát triển, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ lõi và nền tảng bao gồm: thiết bị bay không người lái (UAV), thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ lượng tử và các giải pháp chuyển đổi số.

Đồng thời, 2 đơn vị khuyến khích hình thành các nhóm nghiên cứu chung giữa chuyên gia FPT và các nhà khoa học ĐH Quốc gia TP.HCM nhằm giải quyết các bài toán kỹ thuật từ hệ sinh thái FPT, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung và phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp khai thác và đầu tư bổ sung trang thiết bị, học liệu số cho hạ tầng sẵn có (phòng thí nghiệm, hệ thống dữ liệu…) để phục vụ các dự án nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm công nghệ trong môi trường thực tế tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.