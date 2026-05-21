Đẩy mạnh đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 893 phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

100% nhân lực đủ năng lực thực thi các nhiệm vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.

Điện hạt nhân thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử ẢNH: BÁ DUY

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, có 100% nhân lực đủ năng lực thực thi các nhiệm vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Hình thành đội ngũ nhân lực nghiên cứu - phát triển nòng cốt có trình độ cao, đủ năng lực tiếp thu, làm chủ, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, phục vụ triển khai điện hạt nhân và mở rộng ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ nhân lực vận hành an toàn, hiệu quả lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất đồng vị phóng xạ.

Hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng vận hành, khai thác hiệu quả nguồn bức xạ trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp - môi trường và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác; tuân thủ đầy đủ yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh.

Đến năm 2035, phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên sâu, đủ năng lực thực hiện độc lập các hoạt động phân tích, đánh giá an toàn, thẩm định kỹ thuật và tư vấn phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong toàn bộ vòng đời dự án điện hạt nhân.

Tầm nhìn đến năm 2050, nhân lực cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có đủ năng lực thẩm định, cấp phép, thanh tra, giám sát và ứng phó sự cố đối với các loại hình lò phản ứng hạt nhân, bao gồm lò phản ứng hạt nhân công suất lớn và lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ; bảo đảm năng lực điều phối chiến lược quốc gia về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân...

Đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu, sau ĐH

Để thực hiện mục tiêu trên, đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng gồm nhân lực tại cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia; bộ, cơ quan trung ương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; nhân lực tại địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cùng với đó là nhân lực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp, cơ sở ứng dụng và các tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, có khả năng tham gia thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án của nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước...

Về hình thức đào tạo, bồi dưỡng gồm có bồi dưỡng ngắn hạn, cơ bản, nâng cao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên; đào tạo tại chỗ; đào tạo sau ĐH; đào tạo an toàn bức xạ.