Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/05/2026 08:47 GMT+7

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái khoa học, công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ngày 29.5, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề "Khơi dậy và kết nối các nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Chương trình cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao (HTIC), Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Kết nối giữa khoa học và cộng đồng doanh nghiệp

Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao nhằm tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái khoa học, công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam; thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học- Ảnh 1.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao ký kết hợp tác

ẢNH: CTV

Theo nội dung hợp tác, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và HTIC sẽ phối hợp tổ chức định kỳ các hoạt động như ngày hội công nghệ, diễn đàn đổi mới sáng tạo, hội thảo chuyên đề, chương trình giới thiệu công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối đầu tư và kết nối thị trường. Qua đó, tạo môi trường thúc đẩy liên kết giữa doanh nhân, doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ của hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đồng thời xây dựng danh mục công nghệ, giải pháp, chuyên gia và nhóm nghiên cứu có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học- Ảnh 2.

GS-TS Trần Hồng Thái, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Đặc biệt, hoạt động hợp tác hướng tới thúc đẩy các dự án cụ thể về thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ và triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp, dự án có tiềm năng phát triển

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tìm kiếm, kết nối các nguồn lực tài chính, chuyên gia, cố vấn, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp, dự án có tiềm năng phát triển. Đồng thời, tăng cường truyền thông, vinh danh và lan tỏa các mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, các doanh nhân trẻ tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học- Ảnh 3.

Anh Vũ Hồng Quân, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Dịp này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Quy Nhon Scitech, doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình, dự án và mô hình chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển dược liệu, chế biến sâu nông sản, bảo quản và nâng cao chất lượng trái cây xuất khẩu, vật liệu xây dựng mới, vật liệu xanh, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất. 

Đồng thời, Quy Nhon Scitech sẽ đóng vai trò đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên góp phần đưa các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tin liên quan

200 triệu đồng hỗ trợ 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế

200 triệu đồng hỗ trợ 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế

Ngày 28.2, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Đoàn xã Thuận An tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ và Chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2026.

Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Khám phá thêm chủ đề

đối mới sáng tạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Khoa học công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận