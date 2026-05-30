Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 29.5, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề "Khơi dậy và kết nối các nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Chương trình cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao (HTIC), Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Kết nối giữa khoa học và cộng đồng doanh nghiệp

Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao nhằm tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái khoa học, công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam; thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao ký kết hợp tác ẢNH: CTV

Theo nội dung hợp tác, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và HTIC sẽ phối hợp tổ chức định kỳ các hoạt động như ngày hội công nghệ, diễn đàn đổi mới sáng tạo, hội thảo chuyên đề, chương trình giới thiệu công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối đầu tư và kết nối thị trường. Qua đó, tạo môi trường thúc đẩy liên kết giữa doanh nhân, doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ của hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đồng thời xây dựng danh mục công nghệ, giải pháp, chuyên gia và nhóm nghiên cứu có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

GS-TS Trần Hồng Thái, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Đặc biệt, hoạt động hợp tác hướng tới thúc đẩy các dự án cụ thể về thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ và triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp, dự án có tiềm năng phát triển

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tìm kiếm, kết nối các nguồn lực tài chính, chuyên gia, cố vấn, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp, dự án có tiềm năng phát triển. Đồng thời, tăng cường truyền thông, vinh danh và lan tỏa các mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, các doanh nhân trẻ tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Anh Vũ Hồng Quân, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Dịp này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Quy Nhon Scitech, doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình, dự án và mô hình chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển dược liệu, chế biến sâu nông sản, bảo quản và nâng cao chất lượng trái cây xuất khẩu, vật liệu xây dựng mới, vật liệu xanh, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất.

Đồng thời, Quy Nhon Scitech sẽ đóng vai trò đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên góp phần đưa các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.