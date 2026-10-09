TP.HCM thúc đẩy y tế thông minh, ứng dụng AI và phẫu thuật robot

Tại Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 9.10, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến nền y tế chủ động và cá thể hóa.

Chuyển từ chữa bệnh sang chủ động quản lý sức khỏe

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, TP.HCM hiện có hơn 14 triệu dân, với khoảng 170 bệnh viện, hơn 13.000 cơ sở y tế, mạng lưới 168 trạm y tế và gần 300 điểm trạm, tổng cộng khoảng 50.000 giường bệnh.

Riêng năm 2025, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận hơn 50 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng hơn 8 triệu lượt so với năm 2024; trong đó có hơn 24 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quy mô này vừa thể hiện năng lực của hệ thống y tế thành phố, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị và chăm sóc sức khỏe.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, một đô thị hơn 14 triệu dân không thể quản lý y tế chỉ bằng phương thức truyền thống. Dữ liệu ngày càng lớn, bệnh tật phức tạp và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao đòi hỏi ngành y tế phải ứng dụng công nghệ y tế thông minh để nâng cao năng lực dự báo, phát hiện sớm và điều trị chính xác.

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trong những định hướng quan trọng của TP.HCM là chuyển từ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh sang chủ động quản lý sức khỏe từng người. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe và khám sàng lọc; hướng tới quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử thống nhất, gắn với số định danh cá nhân và tích hợp trên nền tảng số của thành phố.

Khi dữ liệu sức khỏe được kết nối, hệ thống y tế có thể từng bước phân tầng nguy cơ, nhắc lịch khám, sàng lọc sớm, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc theo từng giai đoạn cuộc đời. Đây là nền tảng để phát triển y tế dự phòng thông minh và y học cá thể hóa.

Theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TP.HCM xác định khoa học công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà phải trở thành động lực cốt lõi của ngành y tế.

AI và robot mở rộng cơ hội điều trị trong y tế thông minh

Thực tế tại các bệnh viện cho thấy công nghệ đang được ứng dụng trực tiếp trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý phức tạp.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, trí tuệ nhân tạo (AI) RAPID được sử dụng trong điều trị đột quỵ, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tổn thương não và lựa chọn người bệnh phù hợp để điều trị tái thông trong khoảng 6 - 24 giờ sau khởi phát. Công nghệ giúp bổ sung thông tin cho quyết định chuyên môn, góp phần mở rộng cơ hội điều trị ở những trường hợp phù hợp.

Tại Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật robot đã trở thành kỹ thuật thường quy trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp, với hơn 4.300 ca được thực hiện trong 10 năm qua.

Trong khi đó, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát triển kỹ thuật can thiệp bào thai, mở thêm cơ hội điều trị từ trước khi trẻ chào đời. Đến tháng 9.2026, 2 bệnh viện đã thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết các bệnh viện tại TP.HCM ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý phức tạp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, những thành tựu này cho thấy khoa học công nghệ không còn chỉ hiện diện trong phòng nghiên cứu mà đã đi vào từng quyết định điều trị, ca phẫu thuật và cơ hội sống của người bệnh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiệu quả chuyển đổi số không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng thiết bị, phần mềm AI hay dữ liệu được thu thập. Điều quan trọng là công nghệ có giúp phát hiện bệnh sớm hơn, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện khả năng tiếp cận kỹ thuật cao và sử dụng chi phí y tế hợp lý hơn hay không.

Mục tiêu cuối cùng là giúp người bệnh sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Kết nối để phát triển hệ sinh thái y tế đổi mới sáng tạo

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế thông minh, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu y tế dùng chung và từng bước hình thành hệ thống điều hành y tế thông minh.

Thành phố cũng thúc đẩy ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị; phát triển phẫu thuật robot, y học chính xác, y học cá thể hóa; mở rộng các kỹ thuật ghép tạng, can thiệp bào thai, điều trị ung thư và những lĩnh vực chuyên sâu có thế mạnh.

Hội thảo có sự tham gia của các bệnh viện, các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, để hiện thực hóa những mục tiêu này, các bệnh viện không thể hoạt động riêng lẻ mà cần hình thành hệ sinh thái kết nối giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ, dược phẩm.

Sự kết nối nhằm đưa thành tựu khoa học từ phòng nghiên cứu đến bệnh viện, từ bệnh viện đến người bệnh; đồng thời chuyển những sáng kiến trong thực tiễn thành sản phẩm, giải pháp có thể chuyển giao và nhân rộng để phục vụ cộng đồng.

Ông cũng lưu ý không nên đánh đồng việc sở hữu nhiều robot, phần mềm AI hay dữ liệu với mức độ hiện đại của một bệnh viện. Công nghệ phải phục vụ con người, khoa học phải hướng đến người bệnh và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực chất cho xã hội.