Sở Y tế TP.HCM cần 32 công chức cho nhiều phòng chuyên môn

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành thông báo cần tiếp nhận 32 công chức. Đợt tiếp nhận nhằm tuyển chọn công chức theo vị trí việc làm trên cơ sở các quy định pháp luật, góp phần xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành y tế trong giai đoạn mới.

Theo thông báo, Sở Y tế được giao 257 chỉ tiêu, đến thời điểm ngày 1.7 đã có 184 người. Hiện sở có nhu cầu tiếp nhận 32 công chức tại các phòng chuyên môn nhằm kiện toàn đội ngũ quản lý nhà nước của ngành y tế.

Trong đó, Phòng Tổ chức cán bộ có nhu cầu nhiều nhất với 11 người, tiếp theo là Phòng Nghiệp vụ y cần 6 người; Phòng Nghiệp vụ dược, Phòng Quản lý dịch vụ y tế, Văn phòng, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bảo trợ xã hội, mỗi đơn vị cần 3 người. Phòng Công nghệ thông tin cần 2 người và Phòng Kế hoạch - Tài chính cần 1 người.

Sở Y tế TP.HCM cần 32 công chức cho các phòng chuyên môn ẢNH: DUY TÍNH

Về tiêu chuẩn, đối tượng Sở Y tế cần gồm công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước. Viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập. Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Về điều kiện, người đăng ký phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo quy định.

Hồ sơ được tiếp nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sở Y tế ban hành thông báo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở (từ ngày 24.7). Người đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế TP.HCM (59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM).

Trong diễn biến liên quan, sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Y tế TP.HCM có giám đốc (PGS-TS Tăng Chí Thượng) và 8 phó giám đốc.

Đến nay, Sở Y tế TP.HCM chỉ còn 6 phó giám đốc, gồm: TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, TS-BS Nguyễn Hoài Nam, ông Nguyễn Tăng Minh, TS-BS Nguyễn Hồng Chương, TS-BS Bác sĩ Huỳnh Minh Chín.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Ông Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.