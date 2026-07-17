Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Ngày 17.7, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu (bên phải) giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo quyết định, ông Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, kể từ ngày 16.7.2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 16.7.2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết việc điều động, bổ nhiệm xuất phát từ yêu cầu phát triển từ thực tiễn của từng đơn vị và từ kỳ vọng của người dân đối với ngành y tế thành phố.

7 bệnh viện hỗ trợ toàn diện về chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Ngoài việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Sở Y tế đã huy động 7 bệnh viện tuyến cuối của thành phố trực tiếp ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện về chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Đây đều là những bệnh viện có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu, sẽ đồng hành trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn, phát triển chuyên khoa và xây dựng các quy trình chuyên môn hiện đại.

Ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (giữa) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, Bệnh viện Nhi đồng 1 được Sở Y tế giao nhiệm vụ hỗ trợ bệnh viện về quản trị chất lượng. Đây không đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm cải tiến chất lượng mà còn chuyển giao tư duy quản trị hiện đại, xây dựng văn hóa chất lượng, văn hóa an toàn người bệnh và văn hóa phục vụ trong toàn bệnh viện.

Ông Thượng nhấn mạnh sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến cuối không làm thay Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, mà nhằm chuyển giao năng lực, chuyển giao kinh nghiệm và xây dựng một đội ngũ đủ mạnh để bệnh viện phát triển bằng chính nội lực của mình. Thành công của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa sẽ là thành công của cả hệ thống y tế thành phố.

Mỗi bệnh viện không còn phát triển riêng lẻ mà phải gắn kết trong một mạng lưới thống nhất; bệnh viện tuyến cuối có trách nhiệm hỗ trợ bệnh viện khu vực, bệnh viện khu vực có trách nhiệm nâng cao năng lực để người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương.

Ông Thượng khẳng định Sở Y tế sẽ luôn đồng hành với ban giám đốc và tập thể 2 bệnh viện. Sở Y tế không chỉ giao nhiệm vụ mà sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, kết nối nguồn lực, huy động các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ để 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Ngọc Triệu cho biết sẽ cùng tập thể Bệnh viện đa khoa Bà Rịa nâng cao chất lượng chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật được chuyển giao từ các bệnh viện tuyến cuối, lấy người bệnh làm trung tâm và từng bước xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở điều trị chủ lực của khu vực.

Trước đó, ngày 30.6, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức và Trung tâm Y tế khu vực Long Đất. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Đoàn, Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa kể từ ngày 1.7.2026, thời hạn 5 năm. Ông Lê Cao Thái, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Đất từ ngày 1.7.2026. Ông Tạ Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức từ ngày 1.7.2026.



