TP.HCM củng cố năng lực cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ra sao?

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (phường Bà Rịa), trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, là bệnh viện hạng 2 (cấp cơ bản), có quy mô từ 800 - 1.000 giường bệnh.

Chưa đầy một năm hợp nhất với TP.HCM, tại bệnh viện này đã xảy ra 2 sự cố trong khám chữa bệnh được mạng xã hội chia sẻ gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến uy tín ngành y.

Sự cố và sai phạm

Sự cố đầu tiên, chiều tối ngày 12.10.2025, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa tiếp nhận một bệnh nhân nam chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được đưa vào trong tình trạng bệnh kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng. Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn. Tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Đến sáng ngày 13.10, bệnh nhân được kết luận tử vong, bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể (do không có thân nhân).

Đến ngày 15.10, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin bệnh nhân tử vong là do bị "chậm trễ trong cấp cứu". Sở Y tế TP.HCM cũng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh người nhà nạn nhân livestream vào tối ngày 6.6 được cắt từ clip ẢNH: CTV

Sự cố thứ hai diễn ra vào đêm ngày 6.6, khi trên mạng xã hội livestream về vụ ông N.V.T.C (56 tuổi, ở xã Phước Hải, TP.HCM) nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ngày 5.6, đến ngày 6.6 thì tử vong. Thông tin ban đầu người nhà cho biết bệnh nhân được chẩn đoán sỏi thận, cần theo dõi nhưng sau đó phát hiện viêm ruột thừa, mổ và tử vong. Người nhà đã phản ứng yêu cầu làm rõ cái chết của bệnh nhân nói trên. Vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đầu năm 2026, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có kết luận kiểm tra toàn diện đối với Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, giai đoạn từ 1.1.2024 đến 30.9.2025. Kết luận cho thấy nhiều sai phạm về tài chính, tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh, dược và đấu thầu...

Ông Dương Thanh Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa bị kỷ luật khiển trách; 3 phó giám đốc bị phê bình, nhắc nhở vì những sai phạm tại bệnh viện này.

Nâng cao năng lực cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ra sao?

Trong chiến lược nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới, ngày 14.5, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa với bệnh viện: Nhân dân 115, Nhi đồng 1, Bình Dân, Từ Dũ, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt TP.HCM, Tai Mũi Họng TP.HCM.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa được Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng phát triển thành "bệnh viện cửa ngõ" chiến lược ở khu vực đông nam ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, trong phạm vi chuyên môn của mình, 7 bệnh viện trên được giao nhiệm vụ xây dựng, đào tạo, chuyển giao về cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị chuyên sâu, đưa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát triển chuyên khoa sâu, giúp người dân địa phương thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại chỗ.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn được giao hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong công tác quản trị bệnh viện, bao gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý khoa phòng.

Theo định hướng của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa không chỉ phục vụ người dân địa phương, mà từng bước phát triển thành "bệnh viện cửa ngõ" chiến lược ở khu vực đông nam thành phố.

Bệnh viện này sẽ giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố khi cần thiết.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng bà Trần Nguyễn Thanh Thúy, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tập huấn cho đội ngũ y tế Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: BVCC

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa không chỉ là hoạt động chuyển giao kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện mô hình phát triển y tế mới "hệ thống bệnh viện đồng hành".

Trong mô hình này, các bệnh viện chuyên sâu giữ vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, tạo nên mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực phía đông nam thành phố.