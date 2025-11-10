Cô gái trẻ với quyết định cao cả 'hiến tạng của ba mình'

Chiều 10.11, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về hành trình ghép tạng cứu 7 người tại bệnh viện, trong đó có 1 người được ghép phổi thành công. Đây là ca ghép phổi đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là ca ghép phổi đầu tiên khu vực phía nam. Đó cũng là nhờ 2 bệnh nhân chết não hiến tạng.

Quyết định hiến tạng cao cả

Hơn 1 tuần trước, người đàn ông 49 tuổi (ở TP.HCM) bị tai nạn sinh hoạt, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân được cô con gái 22 tuổi chăm sóc tại bệnh viện.

"3 ngày sau bác sĩ thông báo ba em bị ngưng tim, được hồi sức cấp cứu và tim đập lại, nhưng nguy cơ không qua khỏi. Bác sĩ hỏi ý kiến gia đình là tiếp tục để ba ở bệnh viện hay đưa về nhà", con gái bệnh nhân kể với báo chí vào chiều 10.11.

Cô gái tâm sự: "Lúc này em biết ba không qua khỏi nên nghĩ thôi thì hiến tạng của ba để giúp được ai thì giúp, làm điều tốt đẹp. Em cũng xin ý kiến của mẹ, của gia đình và được mọi người đồng ý".

Nói về quyết định hiến tạng của ba mình, cô gái chia sẻ: "Hồi trước em xem thời sự, có nghe nói về hiến tạng cứu người. Vì vậy, khi ba gặp nạn nhưng không qua khỏi, em đã đi đến quyết định hiến tạng của ba, với suy nghĩ để người khác đang cần sống có cuộc sống mới".

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy với giây phút mặc niệm người hiến phổi cứu người bị xơ phổi ẢNH: BV

Vợ của người hiến tạng - mẹ cô gái, ngậm ngùi cho biết bà thì không biết gì đến việc hiến tạng. Sau đó con gái điện thoại về kể, bác sĩ nói phần não ba đã chết, tai biến liệt nửa người, chỉ còn sự sống nội tạng. Con gái nói muốn hiến tạng của ba, và hỏi: "Mẹ có đồng ý không?". Bà liền đồng ý, người con trai bà cũng đồng ý. Cả 3 mẹ con cùng ký đồng ý hiến tạng.

"Con gái tôi mới 22 tuổi, chưa từng trải bên ngoài mà đã có sự kiên quyết chín chắn, thấu đáo, nghĩ đến người khác. Hiếm có ai mà người thân ra đi nhưng chấp nhận cho mổ xẻ lấy từng bộ phận, để chia sẻ cho người khác. Con gái đã làm điều thiêng liêng cao cả và hướng thiện. Tôi cảm thấy sự mất mát của con gái trước sự ra đi của ba, nhưng đánh đổi lại, con đã làm điều tốt đẹp cho ba và gia đình. Tôi hãnh diện về con mình", mẹ cô gái bộc bạch.

Bà cũng tâm sự, con gái đã đủ trưởng thành, nghị lực mạnh mẽ và kiên cường. Con muốn khóc lắm, nhưng cố kìm nén trước mặt mọi người. Nhưng khi không còn mạnh mẽ nữa, con bật khóc nghẹn ngào!

Được gia đình đồng ý hiến tạng, sau khi hoàn thành pháp lý cũng như quy trình điều phối, ngày 7.11, Bệnh viện Chợ Rẫy đã lấy tim, phổi, 2 thận để ghép cứu 4 bệnh nhân tại bệnh viện. 2 giác mạc của người hiến được điều phối ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Đặc biệt, ca ghép phổi đã cứu nam bệnh nhân bị xơ phổi (39 tuổi, ở TP.HCM), tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy khi trở thành ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía nam.

Để thực hiện được ca ghép phổi này, 1 năm trước Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử y bác sĩ đi đào tạo nước ngoài, trong nước và về chuẩn bị trang thiết bị, phòng mổ. Và ca ghép có sự hỗ trợ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hàn Quốc.

Điều phối ghép tạng xuyên Việt

Hoàn thành nhiệm vụ ghép tạng cứu 4 người, vừa đưa người chết não hiến tạng về nhà, trong đêm 9.11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận được thông tin về 1 trường hợp hiến tạng tiềm năng khác tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi (xã Long Hải, TP.HCM), bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn đưa ra phương án hồi sức bệnh nhân, sau đó trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đánh giá tình trạng tạng và lấy tạng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Được sự phối hợp của Công an TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, tim của người hiến đã được tiếp nhận và vận chuyển khẩn về đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong vòng 64 phút, kịp thời ghép cho 1 bệnh nhân suy tim. 2 quả thận cũng sau đó được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy cứu 2 người.

Sự hiến tạng của 2 người chết não đã cứu sống 12 người khác chỉ trong vòng 3 ngày ẢNH: BV

Một phần tạng gan bệnh nhân được điều phối về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một phần gan điều phối ra Huế để ghép cứu tổng cộng 2 người. Tạng phổi được chuyển ra Hà Nội ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 7-9.11), đã có 2 người không may gặp nạn, chết não và hiến tạng đã giúp cứu được 12 người khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, trong đó tại Chợ Rẫy cứu 7 người. Kỳ vọng những bệnh nhân được cứu sống sẽ đóng góp công sức của mình cho xã hội.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tri ân bệnh nhân và gia đình đã hiến tạng. Đồng thời cảm ơn sự đồng hành của Công an TP.HCM, sân bay và các hãng hàng không đã hỗ trợ dẫn đường, vận chuyển tạng đi cứu người.