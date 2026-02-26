Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chưa được cấp phép, vì sao 'truyền trắng da' tiềm ẩn rủi ro chết người vẫn tràn lan?

Duy Tính
Duy Tính
26/02/2026 07:30 GMT+7

'Truyền trắng da' là phương pháp chưa được Bộ Y tế cấp phép, thế nhưng nhiều người vẫn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, một người phụ nữ trẻ ở TP.HCM đã tử vong nghi sốc phản vệ thuốc sau khi "truyền trắng da" tại nhà.

Liên quan đến "truyền trắng da", TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: "Truyền trắng" thường là truyền tĩnh mạch các chất như glutathione, vitamin C liều cao với mục đích làm sáng da.

Tuy nhiên, "truyền trắng da" không phải là phương pháp làm đẹp được khuyến cáo trong y khoa. Phương pháp này không được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA, Mỹ) phê duyệt và đã bị nhiều quốc gia cảnh báo, siết quản lý do nguy cơ biến chứng nặng.

Hiện nay tại Việt Nam, danh mục kỹ thuật tiêm, truyền nhằm mục đích làm trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được Bộ Y tế cấp phép.

Chưa được cấp phép, vì sao 'truyền trắng da' gây chết người vẫn được làm tràn lan? - Ảnh 1.

Phương pháp "truyền trắng da" tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp thực hiện

ẢNH: DUY TÍNH

"Điều đáng lo nhất là nguy cơ sốc phản vệ - biến chứng có thể xảy ra ngay trong lúc truyền. Người bệnh có thể nổi mề đay, khó thở, tụt huyết áp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời", TS-BS Ánh Tú nói.

Không dừng lại ở đó, việc truyền lặp lại nhiều lần để duy trì hiệu quả có thể gây tổn thương gan, thận, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ sỏi thận. Mỗi lần truyền là một lần cơ thể phải "xử lý" một lượng thuốc toàn thân, và rủi ro sẽ tăng dần theo số lần thực hiện.

Theo TS-BS Ánh Tú, một hiểu lầm phổ biến là "truyền rồi không sao thì cứ tiếp tục". Thực tế, phản ứng nguy hiểm có thể không xảy ra ở lần đầu nhưng xuất hiện ở những lần sau do cơ thể đã được mẫn cảm hóa.

Đáng nói hơn, melanin không chỉ tạo màu da mà còn là lớp bảo vệ tự nhiên chống lại tia cực tím. Việc truyền các chất làm trắng da sẽ ức chế kéo dài quá trình tạo melanin có thể khiến da nhạy cảm ánh sáng hơn, dễ bỏng nắng, lão hóa sớm và tăng nguy cơ ung thư da về lâu dài.

TS-BS Ánh Tú khẳng định: Không chỉ nguy hiểm trong quá trình thực hiện, mà vấn đề hiệu quả làm trắng sau "truyền trắng da" thường chỉ tạm thời. Khi ngưng, da có xu hướng trở về màu ban đầu… 

Tuy "truyền trắng da" tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng hiện nay phương pháp này vẫn được quảng cáo, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút không ít người thực hiện.

Thuê người đến nhà "truyền trắng da" rồi tử vong

Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23.2, bà N.T.B.T (40 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai) - điều dưỡng làm việc ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đến căn hộ ở một chung cư trên địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM) để "truyền trắng da" cho chị Đ.N.H.P (34 tuổi, quê Quảng Ngãi). Thuốc này được cho là do chị P. tự mua (chi tiết đang được làm rõ).

Sau khi tiêm xong, thanh toán chi phí thì nữ điều dưỡng lấy xe ra về. Đến khoảng 22 giờ 26 phút ngày 23.2, chị P. xuất hiện các triệu chứng lạnh run, lả người.

Lúc này, điều dưỡng T. đang chạy xe về nhà thì nhận được tin nhắn của nạn nhân nên đã quay trở lại căn hộ chung cư để kiểm tra.

Tại đây, nữ điều dưỡng tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều thuốc cấp cứu. Sau khi tiêm xong, nạn nhân bất tỉnh, nằm im, lịm dần. Thấy vậy, bà T. gọi cấp cứu, đưa chị P. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tại bệnh viện, khoảng 0 giờ ngày 24.2, các bác sĩ báo nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bệnh viện báo cáo vụ cô gái tử vong nghi sốc phản vệ thuốc làm trắng da

Bệnh viện báo cáo vụ cô gái tử vong nghi sốc phản vệ thuốc làm trắng da

Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM vụ cô gái 34 tuổi tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da' tại nhà.

TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da'

Khám phá thêm chủ đề

truyền trắng da sốc phản vệ truyền glutathione melanin truyền trắng da gây tử vong
Bình luận (0)

