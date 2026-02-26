Chưa được cấp phép, vì sao 'truyền trắng da' tiềm ẩn rủi ro chết người vẫn tràn lan?

Thuê người đến nhà "truyền trắng da" rồi tử vong

Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23.2, bà N.T.B.T (40 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai) - điều dưỡng làm việc ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đến căn hộ ở một chung cư trên địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM) để "truyền trắng da" cho chị Đ.N.H.P (34 tuổi, quê Quảng Ngãi). Thuốc này được cho là do chị P. tự mua (chi tiết đang được làm rõ).

Sau khi tiêm xong, thanh toán chi phí thì nữ điều dưỡng lấy xe ra về. Đến khoảng 22 giờ 26 phút ngày 23.2, chị P. xuất hiện các triệu chứng lạnh run, lả người.

Lúc này, điều dưỡng T. đang chạy xe về nhà thì nhận được tin nhắn của nạn nhân nên đã quay trở lại căn hộ chung cư để kiểm tra.

Tại đây, nữ điều dưỡng tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều thuốc cấp cứu. Sau khi tiêm xong, nạn nhân bất tỉnh, nằm im, lịm dần. Thấy vậy, bà T. gọi cấp cứu, đưa chị P. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tại bệnh viện, khoảng 0 giờ ngày 24.2, các bác sĩ báo nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.