Công an TP.HCM vào cuộc vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cung cấp các hồ sơ liên quan vụ việc bệnh nhân đến bệnh viện điều trị và tử vong sau đó (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Cổng vào Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phải cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án của nạn nhân, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, các tài liệu khác có liên quan, toàn bộ kết quả cận lâm sàng… Danh sách các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia tiếp nhận, khám bệnh, điều trị cho nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đề nghị Bệnh viện đa khoa Bà Rịa bảo quản nguyên trạng toàn bộ hồ sơ bệnh án gốc, dữ liệu điện tử, dữ liệu camera giám sát… để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Cùng ngày, đoàn công tác Sở Y tế TP.HCM cũng đã đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa kiểm tra hồ sơ bệnh án của nạn nhân, quy trình tiếp nhận bệnh nhân khi đến bệnh viện này điều trị.

Như Thanh Niên thông tin, tối 6.6, trên mạng xã hội livestream về vụ một bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khám, điều trị và sau đó tử vong. Người nhà đã phản ứng yêu cầu làm rõ cái chết của bệnh nhân nói trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, ngày 8.6, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn theo đúng quy định; mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và xác định nguyên nhân tử vong.

Kết luận của hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10.6.2026.

Cũng trong ngày 8.6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện; đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Tối cùng ngày, các cơ quan chức năng TP.HCM đã đưa thi thể nạn nhân từ nhà riêng đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong. Nạn nhân là ông N.V.T.C (56 tuổi, ở xã Phước Hải, TP.HCM) nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ngày 5.6, đến ngày 6.6 thì tử vong.