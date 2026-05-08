TP.HCM: Phát hiện thi thể cụ bà khi cùng chồng vào rừng hái gai lể ốc ruốc

Ngày 8.5, cơ quan chức năng xã Xuyên Mộc (TP.HCM) cho biết vừa huy động gần 100 người, phối hợp Công an xã Hồ Tràm tìm kiếm 2 người nghi mất tích trong rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Qua tìm kiếm đã phát hiện một người tử vong, thi thể trong quá trình phân hủy.

Xe máy nạn nhân được người dân phát hiện trong rừng ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 6.5, ông L.H.V (ở xã Phước Hải) đến Công an xã Xuyên Mộc trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ của mình là ông L.H.P (70 tuổi) và bà N.T.L (69 tuổi).

Ông V. cung cấp thông tin cha mẹ mình rời khỏi nhà bằng xe máy từ 5 giờ ngày 1.5 nhưng đến ngày 6.5 vẫn chưa thấy về nhà.

Người dân đã phát hiện xe máy của ông P. và bà L. điều khiển ra khỏi nhà để tại khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, trên địa bàn xã Xuyên Mộc.

Ngay sau đó, Công an xã Xuyên Mộc cùng lực lượng chức năng địa phương đã huy động gần 100 người vào Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tìm kiếm.

Đến tối 6.5, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông P. đang nằm tại bãi đất cách vị trí để xe máy hơn 100 m trong tình trạng mệt lả, không thể tự di chuyển.

Đến sáng 7.5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà L. trong quá trình phân hủy trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, thuộc địa bàn xã Hồ Tràm.

Thi thể bà L. đã được bàn giao cho lực lượng chức năng xã Hồ Tràm theo quy định để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo một lãnh đạo xã Xuyên Mộc, ông P. và bà L. thường vào các cánh rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để hái gai rừng về bán cho các tiểu thương bán ốc luộc.