Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc mất tích dưới hồ Đá Đen

Khoảng 12 giờ ngày 2.5, thi thể giám đốc người Hàn Quốc bị mất tích khi chèo thuyền SUP ở hồ Đá Đen (xã Kim Long, TP.HCM) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ vớt dưới hồ Đá Đen ẢNH: NGUYỄN LONG

Thi thể của nạn nhân bị chìm sâu dưới hồ nước, cách hiện trường vụ tai nạn không xa. Nạn nhân vẫn còn đeo kính thể thao, nhưng kính được quay ngược ra sau.

Như Thanh Niên thông tin, sáng 1.5, ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), đang là giám đốc của một công ty TNHH tại KCN trên địa bàn xã Ngãi Giao cùng người bạn quốc tịch Việt Nam đến hồ Đá Đen để chèo thuyền SUP.

Cả 2 để ô tô trên bãi đất sát hồ Đá Đen, sau đó leo lên thuyền SUP chèo qua bên bờ đối diện. Khi đến bờ hồ nơi đây, cả 2 chụp hình check-in chung với nhau.

Sau khi uống nước, nghỉ ngơi một lúc, 2 người cùng chèo thuyền SUP quay lại vị trí ô tô đang đỗ. Thông tin từ lực lượng chức năng, người bạn của nạn nhân là ông T. cho hay lúc chèo SUP được vài trăm mét thì không còn thấy ông S.

Ông T. chèo thuyền SUP nhanh vào bờ và gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng việc ông S. mất tích.

Nhận được thông tin ông S. mất tích khi đang chèo thuyền SUP ở hồ Đá Đen, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường dùng các phương tiện chuyên dụng lặn tìm kiếm nạn nhân.

Sau hàng chục giờ lặn tìm kiếm, đến trưa 2.5, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc chìm dưới hồ Đá Đen.