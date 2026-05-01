TP.HCM: Giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo thuyền sup ở hồ Đá Đen

Đến 20 giờ ngày 1.5, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Kim Long, xã Ngãi Giao và lực lượng chức năng với gần 100 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp bị mất tích khi chèo thuyền sup ở hồ Đá Đen (xã Kim Long).

Khu vực ông S. cùng người bạn chèo thuyền sup ẢNH: NGUYỄN LONG

Người mất tích là ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông S. đang là giám đốc của một công ty TNHH tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông S. cùng một người bạn tên T. (là người Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen để chèo thuyền sup.

Ông T. cho cơ quan chức năng biết sáng 1.5 đã cùng ông S. (cả 2 không làm chung công ty) đến hồ Đá Đen để chèo thuyền sup.

Cả 2 để ô tô trên bãi đất sát hồ Đá Đen, sau đó leo lên thuyền sup chèo qua bên bờ đối diện. Tại đây, cả 2 chụp hình check-in chung với nhau.

Sau khi uống nước, nghỉ ngơi một lúc, cả 2 cùng chèo thuyền sup quay lại vị trí ô tô đang đỗ. "Tôi chèo phía trước, ông S. chèo sup phía sau. Khi chèo được một đoạn thì tôi không nhìn thấy ông S. nữa", ông T. cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng xã Kim Long.

Nhận được thông tin ông S. mất tích khi đang chèo thuyền sup ở hồ Đá Đen, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường dùng các phương tiện chuyên dụng lặn tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa tìm thấy.

Hồ Đá Đen nằm trên địa bàn các xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành (TP.HCM). Hồ này có mực nước sâu, nơi có nhiều người đến câu cá, bơi lội, chơi các môn thể thao dưới nước. Nhiều năm qua, hồ này thường xảy ra tình trạng đuối nước, khiến nhiều người tử vong.