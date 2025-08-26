Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt tạm giam giám đốc tổng đại lý công ty bảo hiểm

Nguyễn Long - Trần Duy Khánh
26/08/2025 18:06 GMT+7

Trương Mạnh Hà nhận tiền của khách hàng nhờ đóng tiền bảo hiểm, nhưng lại lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hà bị Công an TP.HCM bắt tạm giam.

Ngày 26.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (49 tuổi, quê Hải Phòng, sinh sống tại phường Vũng Tàu, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM: Bắt tạm giam giám đốc tổng đại lý công ty bảo hiểm - Ảnh 1.

Trương Mạnh Hà tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Trương Mạnh Hà là giám đốc tổng đại lý của một công bảo hiểm nhân thọ tại phường Vũng Tàu. Hà là người trực tiếp tư vấn để ông P.C.S ký 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua cho bà P.T.Đ năm 2015 và mua cho chính ông S. vào năm 2016. Sau khi ký kết, ông S. đều đặn thanh toán phí bảo hiểm từ năm 2015 đến nay.

Tuy nhiên, vào các ngày 16.12.2022, 4.7.2023 và 16.1.2024, do đi công tác không thể trực tiếp đến đại lý, ông S. đã chuyển tiền nhờ Hà đóng phí bảo hiểm. Sau khi nhận tiền, Hà không nộp cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc 2 hợp đồng bảo hiểm của ông S. bị nợ phí.

Ông S. đã tố cáo ông Hà đến cơ quan công an. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Hà.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) phát thông báo, ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của Trương Mạnh Hà, đề nghị liên hệ điều tra viên Phan Văn Lĩnh, số điện thoại: 0907678757, hoặc tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM).

