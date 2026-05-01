Một du khách Hà Nội mất tích khi cứu con bị sóng biển cuốn

Bá Cường
01/05/2026 17:43 GMT+7

Sau khi bơi ra cứu con bị sóng cuốn khi đang tắm biển ở Quảng Trị, ông D.H.N (du khách Hà Nội) cũng gặp nạn, mất tích.

Chiều nay 1.5, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Tùng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hoàng cùng người dân tìm kiếm một du khách Hà Nội bị mất tích khi tắm biển.

Một du khách Hà Nội mất tích khi cứu con bị sóng biển cuốn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông N.

ẢNH: B.H

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng nay 1.5, ông D.H.N (46 tuổi, ở phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) cùng 2 con là D.H.C.P (14 tuổi), D.H.P (11 tuổi) xuống tắm tại biển Thái Lai (xã Vĩnh Hoàng).

Khi đang tắm, cháu D.H.P không may bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện vụ việc, ông N. đã bơi ra đẩy con mình vào bờ. Tuy nhiên, sau khi cháu P. được đưa lên bờ, người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ông N. nên đã báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm ông N. trên biển và dọc khu vực bờ.

Đến 16 giờ chiều nay 1.5, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai và mở rộng phạm vi. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân, du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ túc trực.

Cứu 4 du khách Hà Nội bị nước cuốn xa bờ ở biển Cửa Tùng

Sau hơn nửa giờ đồng hồ vật lộn với sóng lớn, các nhân viên trong đội cứu hộ tại bãi tắm Cửa Tùng (Quảng Trị) cùng người dân đã cứu sống 4 du khách bị sóng cuốn xa bờ.

