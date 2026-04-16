Hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi trên biển Cửa Lò

Sáng 16.4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai P.Cửa Lò (Nghệ An), cho biết lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương vừa kịp thời cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước trên biển.

Trước đó, chiều 15.4, hai em nhỏ sinh đôi (11 tuổi) cùng gia đình đến bãi biển Cửa Lò, gần khu vực bán đảo Lan Châu để chơi. Hai em nhỏ này trong lúc xuống bãi biển chơi đùa và nghịch sóng thì bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Khu vực 2 em nhỏ bị sóng cuốn ẢNH: CTV

Người thân phát hiện liền kêu cứu. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ ở bãi biển đã sử dụng ca nô, ngư dân ở gần đó cũng mang thuyền thúng ra ứng cứu.

Thời điểm này sóng biển rất lớn, gió mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hai nạn nhân bị cuốn ra cách bờ 30 - 50m, liên tục chới với giữa dòng nước.

Rất may, lực lượng cứu hộ đã sớm tiếp cận và cứu sống hai nạn nhân.

Đoạn video cứu hộ hai nạn nhân này được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và cảnh báo người lớn khi đưa trẻ nhỏ đi tắm biển cần quan tâm, sát sao theo dõi để tránh nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ ẢNH: CTV

Lãnh đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai P.Cửa Lò cũng cho hay, trung tâm này bố trí hàng chục nhân viên cứu hộ ứng trực thường xuyên, cùng các phương tiện cứu hộ như ca nô, phao cứu sinh sẵn sàng làm cứu hộ khi người tắm biển gặp nạn.

Trung tâm này cũng khuyến cáo người dân và du khách khi đến tắm biển ở Cửa Lò cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, tuyệt đối không tắm tại các khu vực đã được cắm biển cảnh báo có dòng chảy ngầm, nước xoáy nguy hiểm.