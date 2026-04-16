Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi trên biển Cửa Lò

Khánh Hoan
16/04/2026 11:50 GMT+7

Hai anh em sinh đôi (11 tuổi, ở Nghệ An) trong lúc chơi đùa và nghịch sóng bên bãi biển đã bị sóng cuốn trôi xa hàng hục mét. Rất may, sự việc được ngư dân và lực lượng cứu hộ phát hiện, kịp thời cứu sống.

Sáng 16.4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai P.Cửa Lò (Nghệ An), cho biết lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương vừa kịp thời cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước trên biển.

Trước đó, chiều 15.4, hai em nhỏ sinh đôi (11 tuổi) cùng gia đình đến bãi biển Cửa Lò, gần khu vực bán đảo Lan Châu để chơi. Hai em nhỏ này trong lúc xuống bãi biển chơi đùa và nghịch sóng thì bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Người thân phát hiện liền kêu cứu. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ ở bãi biển đã sử dụng ca nô, ngư dân ở gần đó cũng mang thuyền thúng ra ứng cứu.

Thời điểm này sóng biển rất lớn, gió mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hai nạn nhân bị cuốn ra cách bờ 30 - 50m, liên tục chới với giữa dòng nước.

Rất may, lực lượng cứu hộ đã sớm tiếp cận và cứu sống hai nạn nhân.

Đoạn video cứu hộ hai nạn nhân này được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và cảnh báo người lớn khi đưa trẻ nhỏ đi tắm biển cần quan tâm, sát sao theo dõi để tránh nguy hiểm.

Lãnh đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai P.Cửa Lò cũng cho hay, trung tâm này bố trí hàng chục nhân viên cứu hộ ứng trực thường xuyên, cùng các phương tiện cứu hộ như ca nô, phao cứu sinh sẵn sàng làm cứu hộ khi người tắm biển gặp nạn.

Trung tâm này cũng khuyến cáo người dân và du khách khi đến tắm biển ở Cửa Lò cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, tuyệt đối không tắm tại các khu vực đã được cắm biển cảnh báo có dòng chảy ngầm, nước xoáy nguy hiểm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận