Sở Y tế yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Tối 8.6, thi thể bệnh nhân tử vong trong quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) trước đó đã được cơ quan chức năng đưa từ nhà đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hình ảnh người nhà nạn nhân livestream được cắt từ clip ẢNH: CTV

Tối 6.6, trên mạng xã hội livestream về vụ một bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khám, điều trị chiều cùng ngày, sau đó tử vong. Người nhà đã phản ứng yêu cầu làm rõ cái chết của bệnh nhân nói trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, ngày 8.6, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định; mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và xác định nguyên nhân tử vong.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10.6.2026.

Cũng trong ngày 8.6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện; đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế TP.HCM sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.



