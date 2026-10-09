Y học Việt Nam làm chủ khoa học công nghệ, chinh phục những ca bệnh khó

Sáng 9.10, Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó, với sự chủ trì, phát biểu của TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng sự tham gia của nhiều đơn vị y tế trên cả nước.

Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó ẢNH: ĐỘC LẬP

Những ca bệnh làm dấu ấn của ngành y

Phát biểu mở đầu hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhận định nền y học Việt Nam đã có một hành trình phát triển đáng tự hào, với việc xác lập những dấu mốc lịch sử ngay từ thời điểm còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Như cách đây 38 năm, ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức tại Bệnh viện Từ Dũ khiến giới y khoa của thế giới phải ngưỡng mộ.

Hơn 30 năm sau, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp tục thực hiện thành công phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Những thành tựu này không chỉ là dấu son của ngành ngoại khoa, mà còn cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật và tinh thần dám đối mặt với những bệnh lý khó, phức tạp của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Trong lĩnh vực ghép mô tạng, từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện năm 1992 tại Bệnh viện Quân y 103, rồi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đạ học Y Dược TP.HCM…, đến nay hàng nghìn bệnh nhân bị suy thận, gan, tim, phổi và nhiều bệnh lý khác đã có thêm cơ hội sống.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu mở đầu hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Thời kỳ ứng dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ

Từ những cuộc phẫu thuật mổ mở, chẩn đoán chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng, nền y học Việt Nam ngày nay đã tiến tới phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch, phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nhiều thiết bị y tế hiện đại. Từ buổi đầu khó khăn thiếu thốn, y học Việt Nam đã đi đến giai đoạn làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, từng bước tiệm cận và vươn tới trình độ của y học thế giới.

Thực tế chứng minh rằng: khi khoa học, công nghệ và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cùng phát triển, những giới hạn trong điều trị bệnh ngày càng được mở rộng. Công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, can thiệp ít xâm lấn hơn và đưa ra những lựa chọn điều trị hiệu quả hơn.

Nhiều bệnh viện tại Việt Nam đã ứng dụng robot phẫu thuật Da Vinci ẢNH: BVCC

Đặc biệt, nhiều bệnh lý trước đây được xem là rất khó hoặc gần như không có nhiều lựa chọn điều trị thì nay đã có thêm cơ hội. Đơn cử như kỹ thuật can thiệp tim bào thai với sự phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Trường hợp này cho thấy việc kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và phối hợp liên viện có thể tạo ra những bước tiến mới trong điều trị những trường hợp đặc biệt.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, bên cạnh việc tự lực phát triển, hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa y học Việt Nam tiếp cận với những tiến bộ mới của thế giới. Việc tiếp nhận kiến thức, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình chăm sóc và tầm soát hiện đại, trong đó có Ningen Dock - mô hình tầm soát và kiểm tra sức khỏe toàn diện, chuyên sâu chuẩn Nhật Bản, đang mở thêm cơ hội để người dân Việt Nam tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến ngay trong nước.

Cùng với sự phát triển của hệ thống công lập, y tế tư nhân những năm qua cũng có bước tiến mạnh mẽ. Nhiều cơ sở y tế tư nhân đã đầu tư lớn cho công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu.

Đơn cử như tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, khoa học - công nghệ đang từng bước được ứng dụng vào điều trị, từ robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot trí tuệ nhân tạo trong thay khớp đến công nghệ hỗ trợ phẫu thuật não, tủy sống. Những ca bệnh phức tạp được điều trị thành công bằng công nghệ thế hệ mới không chỉ mang lại thêm hy vọng cho người bệnh, mà còn cho thấy năng lực làm chủ những kỹ thuật tiên tiến của y học Việt Nam.

Sự phát triển này phù hợp với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự phát triển song hành của hai khu vực y tế công - tư đang mở thêm nhiều lựa chọn cho người dân trong tiếp cận các phương pháp điều trị, chăm sóc, kể cả lĩnh vực thẩm mỹ, từ đó góp phần giữ người bệnh ở lại điều trị trong nước và từng bước thu hút bệnh nhân nước ngoài.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào cứu người bệnh

Theo Tổng biên tập Báo Thanh Niên, những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã và đang đem lại những thay đổi sâu sắc ở mọi lĩnh vực, trong đó có y học.

Tuy nhiên, để đi đến mục đích cuối cùng của y học với những con số cụ thể về bao nhiêu bệnh nhân được cứu sống, bao nhiêu người được phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả và có thêm cơ hội sống khỏe mạnh hơn, thì vai trò của người thầy thuốc là không thể thay thế. Trong đó, ngoài năng lực chuyên môn, thì y đức của đội ngũ y bác sĩ chính là giá trị cốt lõi, là nền tảng tạo nên những thành tựu rực rỡ của y học.

TS-BS Nguyễn Phú Hữu - Trưởng khoa Phẫu thuật đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân báo cáo tham luận tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

"Từ tinh thần nhân văn phổ quát của lời thề Hippocrates, hàng bao thế hệ sinh viên y khoa Việt Nam đã tuyên thệ: "Tôn trọng nhân phẩm và thương yêu người bệnh, đem tất cả khả năng và sự hiểu biết của chúng tôi phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: lương y như từ mẫu". Hàng bao thế hệ y bác sĩ Việt Nam đã tận tụy cống hiến, thậm chí vượt quá giới hạn của sức chịu đựng để thực hiện sứ mệnh cao quý của mình", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.