'Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó' tại Việt Nam

Sáng 9.10, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó, với sự chủ trì, phát biểu của TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và TS-BS Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng sự tham gia của nhiều đơn vị y tế trên cả nước.

Hội thảo với mục tiêu ghi nhận những thành tựu đã đạt được của ngành y; đưa thông tin y khoa chính xác đến người dân; đồng thời hướng đến trở thành diễn đàn y khoa thường niên và xây dựng giải thưởng dành cho bác sĩ trẻ trên cả nước.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh giúp người dân Việt Nam điều trị ngay tại quê hương, hiệu quả cao, giảm chi phí ẢNH: BVCC

Đưa công nghệ vào chẩn đoán, khám chữa bệnh

Với những ca bệnh khó, vị trí tổn thương phức tạp, hình ảnh khó đánh giá hoặc nguy cơ bỏ sót khiến bác sĩ cần nhiều thông tin hơn trước khi đưa ra quyết định điều trị. Do vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nhận diện, điều trị các ca bệnh khó là yêu cầu được đặt ra. Và mỗi kỹ thuật được ứng dụng sẽ giải quyết một vấn đề khác nhau, được lựa chọn theo yêu cầu của từng chuyên môn.

Tại hội thảo, các đơn vị y tế tham gia sẽ chia sẻ những thành tựu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ mà mình đạt được.

10 năm trước, Bệnh viện Bình Dân ứng dụng robot vào phẫu thuật. Sau một thập niên triển khai phẫu thuật, hàng ngàn ca bệnh khó được chữa trị mang lại hiệu quả tốt. Và ứng dụng robot đã trở nên phổ biến hơn khi nhiều đơn vị đầu tư để phục vụ người dân.

Từ thực tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường đại học Cửu Long sẽ trình bày tham luận "Ứng dụng AI và robot trong điều trị các ca bệnh khó ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp". Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long "ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kỹ thuật chuyên sâu - nâng cao chất lượng điều trị". Việc đưa những công nghệ này vào chẩn đoán và điều trị có thể giúp người dân trong khu vực có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, nhất là với những ca bệnh phức tạp.

Bệnh viện Bình Dân ứng dụng robot vào phẫu thuật ẢNH: BVCC

Phát huy công nghệ hình ảnh chẩn đoán ca bệnh khó

Trong khi đó, công nghệ hình ảnh và hệ thống dữ liệu được đưa vào một khâu khác của quá trình điều trị, cung cấp thêm thông tin để bác sĩ đánh giá tổn thương chính xác hơn.

Bernard Healthcare trình bày "Ứng dụng HIS-PACS trong quy trình kiểm tra chéo (Cross-Check) và chăm sóc liên tục Việt - Nhật nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán chính xác và hạn chế bỏ sót tổn thương.

Bệnh viện Gia An 115 giới thiệu ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị với máy CT-Scanner SOMATOM Force VB30 và hệ thống ZEISS KINEVO 900 S.

Không phải ca bệnh khó nào cũng nằm ở khâu chẩn đoán. Có những trường hợp, câu hỏi đặt ra là tiếp cận tổn thương bằng cách nào và làm sao để quá trình can thiệp phù hợp hơn với người bệnh. Với ung thư đại tràng giai đoạn sớm, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn trình bày ứng dụng công nghệ hình ảnh và can thiệp ít xâm lấn trong điều trị.

Ở phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam trình bày ứng dụng công nghệ 3D. Việc hình dung cấu trúc và lập kế hoạch can thiệp gắn với những yêu cầu riêng của lĩnh vực này.

TS-BS Võ Tiến Huy - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam chuẩn bị trước ca phẫu thuật ẢNH: BVCC

Ứng dụng khoa học công nghệ vào phục hồi chức năng, đào tạo

Một ca bệnh không kết thúc ở thời điểm hoàn tất phẫu thuật hay can thiệp. Trung tâm chăm sóc sức khỏe tích hợp Recover sẽ chia sẻ về ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Khoa học công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng đều do con người làm ra và phục vụ cho con người. Vì vậy, ở khâu đào tạo, Trường Khoa học Sức khỏe, trực thuộc Trường đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ những thành tựu và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Công nghệ hình ảnh và hệ thống dữ liệu cung cấp thêm thông tin để bác sĩ đánh giá tổn thương chính xác hơn ẢNH: DUY TÍNH

Tại hội thảo của báo Thanh Niên, các chuyên gia sẽ tiếp tục mang đến những trao đổi, chia sẻ sâu sắc, góp phần mở ra thêm nhiều góc nhìn về ứng dụng khoa học công nghệ trong điều trị các ca bệnh khó tại Việt Nam.