Kết nối thanh niên, lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Chủ trì buổi gặp gỡ có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Gần 1,3 tỉ lượt tiếp cận Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Thông tin tại chương trình, anh Lê Hải Long cho biết hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), T.Ư Hội tổ chức chuỗi hoạt động cấp T.Ư trong 2 ngày 10 và 11.10 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của tổ chức Hội mà còn tạo không gian để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10.10 là Lễ chào cờ, chặng 7 và Tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Hà Nội. Chương trình là dịp để các lực lượng tham gia cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt hành trình; ghi nhận sự đóng góp của các địa phương, đơn vị, đội hình và thanh niên.

Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên ẢNH: C.T.V

Được triển khai từ tháng 5.2026, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước. Tại nhiều địa phương, các cấp Hội tổ chức chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh; hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Những con số từ hành trình cho thấy sức lan tỏa rộng lớn. Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai. Cùng với đó là gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; 86.000 phần quà, học bổng được hỗ trợ cho học sinh, thanh niên, người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc đạt gần 60 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hành trình đã tạo được sức lan tỏa mạnh trên môi trường số. Hơn 155.000 câu chuyện đẹp, cùng hơn 24.000 video với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được chia sẻ, thu hút gần 1,3 tỉ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Đêm đại nhạc hội với nhiều gương mặt nổi tiếng

Anh Lê Hải Long cho biết trong ngày 10.10 sẽ diễn ra Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tại Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội. Gala được xây dựng theo mạch "Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp", kết hợp nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu.

Điểm nhấn là lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, dự kiến tuyên dương 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Cũng trong 2 ngày 10 và 11.10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Không gian triển lãm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy và anh Lê Hải Long chủ trì buổi gặp gỡ ẢNH: XUÂN TRƯỜNG

Không chỉ nhìn lại quá khứ, triển lãm còn giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên; sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và những sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội. Các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa địa phương cũng được tổ chức.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, diễn ra tối 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại chương trình, T.Ư Hội trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chương trình Đại nhạc hội thanh niên với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: Hòa Minzy, Erik, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.

Không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động được kỳ vọng tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, trở thành điểm hẹn của thanh niên thủ đô trong dịp đặc biệt này. Bạn trẻ có thể tải app Mayogu nhận vé.

Với mỗi tấm vé tham dự chương trình, bạn trẻ cũng có thể ủng hộ một khoản tiền (tối thiểu 30.000 đồng) như lời gửi gắm của tuổi trẻ tới biên cương Tổ quốc. Toàn bộ số tiền thu từ vé sẽ được sử dụng để mua cờ Tổ quốc trao tặng các xã biên giới đất liền và hải đảo, góp phần đưa sắc cờ đỏ sao vàng đến với những địa bàn phên dậu của Tổ quốc.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Chia sẻ tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy cho biết chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được tổ chức theo hướng gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, một trong những thông điệp quan trọng mà T.Ư Hội muốn lan tỏa qua chuỗi hoạt động kỷ niệm là tinh thần yêu Tổ quốc, đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Anh Quy cho biết khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Hội đặt mục tiêu để đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia, qua đó cảm nhận niềm vui, tình cảm và sự gắn bó với tổ chức Hội. Đây cũng là cách để thực hiện tinh thần không để thanh niên đứng ngoài tổ chức, từng bước mở rộng lực lượng tham gia các hoạt động của Hội.

Đáng chú ý, tinh thần yêu Tổ quốc được Hội hướng tới không chỉ trong lực lượng thanh niên mà còn lan tỏa tới thiếu nhi. Anh Quy cho biết trong các hoạt động trọng tâm như Đại nhạc hội, ban tổ chức mời các đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tham gia. Qua đó, các em được trải nghiệm hoạt động của Hội, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và tình cảm với tổ chức Hội, để khi đủ tuổi có thể trở thành những hội viên mới.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng cho biết năm nay Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được mở rộng tới thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có chặng hoạt động tại Lào và các chương trình an sinh xã hội dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Hội kỳ vọng từ sự đồng hành đó, ngày càng nhiều thanh niên tham gia và gia nhập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Qua đó, Hội vừa mở rộng mặt trận đoàn kết, vừa khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên.