Anh Nguyễn Kim Quy tiếp xã giao đoàn bác sĩ tình nguyện của Campuchia

Ngày 22.9, tại Hà Nội, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tiếp xã giao đoàn đại biểu Đội bác sĩ tình nguyện của Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Đoàn đại biểu do ông Leng Phaly, Quốc vụ khanh Bộ Kế hoạch Campuchia, Ủy viên thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, Đội trưởng Đội bác sĩ tình nguyện của Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, làm trưởng đoàn.

Góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên hai nước

Anh Nguyễn Kim Quy và ông Leng Phaly tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, mối quan hệ, hợp tác hữu nghĩa Việt Nam - Campuchia được vun đắp bởi nhiều thế hệ, tổ chức Hội và tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm gìn giữ, phát triển tốt đẹp hơn.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia trong thời gian qua tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường kết nối giữa y, bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ và thanh niên các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng biểu trưng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho ông Leng Phaly ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Kim Quy tin tưởng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Đội bác sĩ tình nguyện của Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên, đội ngũ thầy thuốc trẻ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Mối quan hệ ngày càng phát triển, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Leng Phaly cho rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cụ thể về kinh tế, giáo dục, văn hóa và y tế.

Ông Leng Phaly bày tỏ mong muốn và tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam sẽ trao đổi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, từ quản lý, sử dụng vật tư y tế, xử lý các vấn đề khi có dịch bệnh… đến xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành y.

Ông Leng Phaly trao đổi tại buổi hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra cuộc hội đàm giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đội bác sĩ tình nguyện Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Tham dự chương trình, có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Các đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham dự hội đàm ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ các nội dung về mô hình tập hợp thầy thuốc trẻ và tổ chức hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; chuyển đổi số, đào tạo và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Campuchia năm 2027; phát huy đội ngũ thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, cũng như khả năng hợp tác giữa thầy thuốc trẻ Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới…