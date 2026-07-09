Anh Nguyễn Minh Triết tiếp xã giao Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg

Chiều 9.7, tại trụ sở Cơ quan T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã tiếp xã giao Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Kalganov Viacheslav Genadevich.

Giao lưu nhân dân ngày càng trở thành động lực quan trọng

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Viacheslav Genadevich Kalganov cũng như Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Saint Petersburg với các đối tác Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực đối ngoại nhân dân, giáo dục, văn hóa và giao lưu thanh niên.

Ông Viacheslav Genadevich Kalganov và anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tại buổi tiếp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong tổng thể đó, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân ngày càng trở thành động lực quan trọng, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Saint Petersburg là một trong những địa phương của Liên bang Nga có quan hệ gắn bó với Việt Nam, với nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả về giáo dục, khoa học, văn hóa và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam. Đặc biệt, sau các cuộc gặp giữa hai bên trong thời gian qua, nhiều nội dung hợp tác thanh niên đang tiếp tục được thúc đẩy tích cực.

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết cũng chia sẻ về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội xác định phương hướng xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ mới, công tác đối ngoại thanh niên tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên, địa phương và đối tác quốc tế.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định luôn coi Liên bang Nga là đối tác truyền thống quan trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương của Nga, đặc biệt là thành phố Saint Petersburg.

Góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển

Tại buổi gặp, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Kalganov Vyacheslav Gennadievic chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cho biết, hiện nay có rất nhiều thanh niên, sinh viên đã và đang học tập tại thành phố Saint Petersburg.

"Các bạn được tham gia nhiều hoạt động xã hội và đặc biệt là hoạt động tại Trung tâm văn hóa Việt - Nga. Bên cạnh đó, từ tháng 5.2019 đến nay, thành phố Saint Petersburg đã duy trì và tổ chức Ngày Việt Nam và hoạt động này đã trở thành Tuần văn hóa Việt Nam hằng năm tại đây, thu hút đông đảo người dân và thanh niên sinh viên Việt Nam tham gia", ông Kalganov Vyacheslav Gennadievic chia sẻ.

Ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich cũng cho biết, chính quyền thành phố Saint Petersburg luôn ưu tiên và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng. Từ đó, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên cũng trao đổi về sáng kiến tổ chức Diễn đàn nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ hai tại Saint Petersburg. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ sẵn sàng phối hợp trong quá trình chuẩn bị diễn đàn, nghiên cứu cử đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia các phiên làm việc, hoạt động giao lưu phù hợp.