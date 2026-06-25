Anh Nguyễn Minh Triết: Biến tinh thần của đại hội thành hành động thiết thực

Chiều 25.6, T.Ư Đoàn tổ chức họp báo sau khi bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn; các Phó trưởng ban Công tác Đoàn: anh Nguyễn Thái An và anh Nguyễn Quốc Huy.

Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo ẢNH: ĐINH HUY

Tháng 7 tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết

Phát biểu tại họp báo, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội đã diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường và thịnh vượng.

"Với tinh thần tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hoàn thành các nội dung quan trọng", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi thông tin tại họp báo ẢNH: ĐINH HUY

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đại hội XIII của Đoàn đã khép lại, nhưng nhiệm vụ đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống thì chỉ mới bắt đầu. Trọng tâm ngay sau đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng.

Tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An đã chia sẻ về kế hoạch đưa nghị quyết vào cuộc sống và định hướng công tác giáo dục thanh niên trong thời kỳ mới. Trong đó, về việc triển khai nghị quyết, T.Ư Đoàn đã chủ động xây dựng Chương trình hành động từ rất sớm.

Dự kiến ngay trong tháng 7, hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, tổ chức Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của đoàn viên sau khi học tập thông qua ứng dụng quản lý, nhằm đo lường chất lượng thực chất thay vì hình thức.

Xây dựng mạng lưới kết nối để thanh niên khởi nghiệp đi xa hơn

Trả lời báo chí tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, một trong những nội dung được Đoàn đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới là triển khai hiệu quả phong trào thanh niên tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế đất nước, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Anh Nguyễn Kim Quy trao đổi thông tin tại họp báo ẢNH: ĐINH HUY

Theo anh Nguyễn Kim Quy, thời gian qua, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời triển khai nhiều chương trình thiết thực để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Nổi bật là việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân dành cho thanh niên, doanh nhân trẻ. Từ năm 2025, diễn đàn được tổ chức thường niên với các cấp từ địa phương đến T.Ư, trong đó có phiên đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ với thanh niên, doanh nhân trẻ nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn tiếp tục duy trì các cuộc thi, giải thưởng dành cho thanh niên khởi nghiệp như Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn, các hoạt động tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu, qua đó tạo môi trường để thanh niên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa các dự án sáng tạo.

Phóng viên Báo Thanh Niên đặt câu hỏi tại họp báo ẢNH: ĐINH HUY

Đáng chú ý, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn sẽ đổi mới cách thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, không chỉ dừng ở đào tạo, tập huấn mà sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các ý tưởng và dự án khởi nghiệp trên toàn quốc.

Mạng lưới này sẽ giúp thanh niên ở các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai dự án, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ ngày càng bền vững và hiệu quả.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc XIII: Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đồng thời, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68, tạo cơ sở để tiếp tục đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.