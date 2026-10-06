Chàng cán bộ Hội luôn xem khó khăn là động lực để tìm cách làm mới

Tô Minh Hiếu, người được tuyên dương Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm nay, là một trong những điển hình tiêu biểu của thế hệ cán bộ Hội hôm nay: không chùn bước trước thử thách, xem khó khăn là động lực để tìm cách làm mới; đổi mới phương thức tổ chức để công việc đạt hiệu quả hơn, gần thanh niên hơn…

Tô Minh Hiếu tự hào vì được làm một phần rất nhỏ trong hành trình 70 năm của tổ chức Hội ẢNH: NVCC

Yêu Hội từ lần gặp gỡ đầu tiên

Tiếp xúc với Tô Minh Hiếu, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên P.Thủ Đức (TP.HCM), điều ấn tượng đầu tiên chính là hình ảnh một cán bộ Hội rất gần thanh niên, hội viên của mình.

Có những đêm chạy xong chương trình, dù mệt nhừ, Hiếu vẫn dành thời gian lắng nghe thanh niên, hội viên chia sẻ về công việc, về cuộc sống, có khi nói chuyện đến tận khuya. Những câu chuyện đời thường như vậy lại giúp ích rất nhiều để chàng trai trẻ đưa công tác Hội của phường đi vào thực chất hơn.

"Qua những lúc ấy, mình hiểu các bạn nhiều hơn, biết các bạn đang nghĩ gì, cần gì, có những trăn trở nào và các bạn cũng hiểu hơn về người cán bộ Hội phía sau những chương trình, hoạt động", Hiếu tâm sự.

Hiếu với sáng kiến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay nhà ga metro Thủ Đức, một “trạm dừng” đầy ý nghĩa cho hành khách đi tàu ẢNH: NVCC

Từ một sinh viên chuyên ngành xây dựng, với định hướng ban đầu sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc đúng với chuyên môn được đào tạo, nhưng chính môi trường hoạt động Đoàn, Hội ở đại học lại mở ra cho Hiếu một cơ hội rất đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp (năm 2017), Hiếu được đề xuất về công tác tại Thành đoàn TP.HCM. Tại đây, Hiếu có điều kiện hiểu sâu hơn về vai trò của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết và đồng hành với thanh niên ở nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau. Và cũng chính từ đó, chàng sinh viên xây dựng gắn bó với công tác Đoàn, Hội cho đến nay.

Điều khiến Hiếu yêu mến và gắn bó với màu áo Hội bởi một vai trò… rất đẹp của tổ chức Hội: Người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên trên nhiều lĩnh vực. "Tôi nghĩ thanh niên ở mỗi giai đoạn đều có những mong muốn, trăn trở và nhu cầu khác nhau, có thể là cần một môi trường để vui chơi, rèn luyện; có thể là một cơ hội để học tập, phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, hoặc có thể đơn giản chỉ là cần một nơi để chia sẻ, kết nối với những người cùng chí hướng. Và tôi thấy tổ chức Hội có một vai trò rất đẹp, đó là luôn cố gắng ở bên cạnh thanh niên trong những hành trình đó. Hội không chỉ vận động thanh niên tham gia phong trào, mà quan trọng hơn là lắng nghe thanh niên, hiểu thanh niên và đồng hành cùng thanh niên", Hiếu chia sẻ.

Có lẽ cũng chính từ tinh thần ấy mà càng gắn bó với công tác Hội, Hiếu càng nhận ra đây không chỉ là một công việc, mà còn là hành trình được đồng hành cùng thanh niên, được sẻ chia, cống hiến và qua đó chính bản thân cũng không ngừng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường của tổ chức Hội.

Không ngại đổi mới

Những cách làm không ngại đổi mới của Hiếu được thể hiện trong rất nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn và mang lại những giá trị thiết thực. Và Lễ hội thanh niên P.Thủ Đức "Thủ Đức Youth Fest" là sáng kiến mà chàng thủ lĩnh thanh niên tâm đắc nhất. "Tôi tâm đắc không chỉ vì đây là một hoạt động quy mô, mà bởi phía sau mô hình đó là cách chúng tôi thử đổi mới phương thức tập hợp thanh niên", Hiếu khẳng định.

Chàng cán bộ Hội cùng làm, cùng cống hiến, cùng trưởng thành với thanh niên, hội viên ẢNH: NVCC

Từ thực tiễn ở cơ sở, Hiếu nhận thấy thanh niên hiện nay có nhu cầu rất đa dạng. Các bạn không chỉ cần những hoạt động sinh hoạt truyền thống của Đoàn, Hội mà còn mong muốn có những không gian để vui chơi, trải nghiệm, giao lưu, thể hiện năng lực, kết nối, tiếp cận công nghệ và được thể hiện tiếng nói, ý tưởng của mình. Chính vì vậy, "Thủ Đức Youth Fest" được xây dựng với nhiều nội dung được tổ chức trong cùng một không gian, kết hợp giữa văn hóa, văn nghệ, sáng tạo, chuyển đổi số, tình nguyện và các hoạt động kết nối cộng đồng.

"Mô hình giúp tổ chức Đoàn, Hội tiếp cận được nhiều nhóm thanh niên hơn, tạo thêm cơ hội để các bạn gặp gỡ, giao lưu, phát huy năng khiếu và kết nối với nhau. Điều đó cho tôi thấy rằng nếu mình tạo ra một môi trường phù hợp, gần với nhu cầu và sở thích của thanh niên thì các bạn sẽ chủ động đến với tổ chức", Hiếu tâm đắc chia sẻ.

Hay khi các quy định mới được triển khai liên quan đến việc đăng ký hộ kinh doanh, thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử và những quy định về thuế đối với hộ kinh doanh, nhiều người dân còn băn khoăn, chưa nắm rõ mình phải thực hiện như thế nào, thao tác ở đâu và cần chuẩn bị những gì. Từ thực tế đó, Đoàn, Hội của phường kết nối, phối hợp với Đoàn Thanh niên Viễn thông thành phố để hình thành lực lượng hỗ trợ người dân chuyển đổi số ngay tại cơ sở.

Theo đó, các bạn đoàn viên, thanh niên phối hợp hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thao tác trên môi trường số, hướng dẫn sử dụng các nền tảng, ứng dụng cần thiết, đồng thời hỗ trợ giải đáp những vấn đề thuộc phạm vi có thể hướng dẫn, giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình và chủ động thực hiện các thủ tục của mình đối với các vấn đề việc đăng ký hộ kinh doanh, những quy định về thuế đối với hộ kinh doanh,… Đến nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị vẫn duy trì trực hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Điều Hiếu mong muốn nhất là mỗi bạn trẻ dù có tham gia tổ chức Hội hay chưa, đều cảm nhận được rằng Hội là một địa chỉ có thể tìm đến khi mình cần một môi trường để cống hiến, để học hỏi, để kết nối hoặc đơn giản là tìm thấy những người bạn cùng chí hướng ẢNH: NVCC

Đặc biệt, Hiếu cho biết khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên khá nhiều, trong khi lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội rất ít. Một cán bộ cơ sở phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ công tác tham mưu, tổ chức phong trào, chăm lo thanh niên đến phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. Điều đó tạo áp lực rất lớn và cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác Hội.

"Nhưng tôi nghĩ khó khăn cũng là động lực để mình tìm cách làm mới, đó là tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức tổ chức để rút ngắn thời gian xử lý công việc, dành nhiều thời gian hơn cho thanh niên và cho cơ sở", Hiếu quan niệm.

Ông Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.Thủ Đức, cho biết từ sau khi phường được thành lập đến nay, Hiếu đã tổ chức nhiều hoạt động để thu hút, đoàn kết, tập hợp nhiều lực lượng thanh niên trên địa bàn, đặc biệt là huy động sinh viên các trường cùng tham gia hoạt động của thanh niên phường. Trong công tác chuyển đổi số tại phường, Hiếu đã cùng thành lập các đội hình hướng dẫn người dân, hỗ trợ các chi bộ, người lớn tuổi ở các khu phố tiếp cận ứng dụng số, nền tảng số...

Tự hào tiếp nối tinh thần thanh niên

Đối với một cán bộ Hội nhiệt huyết như Hiếu, cống hiến trước hết là làm tốt công việc của mình, làm bằng trách nhiệm và bằng sự tử tế. Một đoàn viên hỗ trợ một người dân thực hiện được thủ tục trực tuyến, một bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện, một thanh niên dành ngày cuối tuần để giúp đỡ cộng đồng, một cán bộ Hội dành thời gian lắng nghe tâm tư của thanh niên… tất cả những việc đó đều là cống hiến. "Với tôi, cống hiến đẹp nhất là khi mình làm một việc tốt không phải vì muốn được nhìn thấy, mà vì mình tin rằng việc đó cần được làm", Hiếu tâm sự.

Gắn bó với công tác Đoàn, Hội, Hiếu thấy may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội được làm việc với thanh niên, được đóng góp cho cộng đồng mỗi ngày ẢNH: NVCC

Được tuyên dương Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, Hiếu cho biết điều khiến anh xúc động nhất là khi nhìn vào tên của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người cán bộ Hội hôm nay.

Hiếu nói: "Các thế hệ đi trước đã dành tâm huyết và cả cuộc đời để xây dựng, tập hợp và dẫn dắt thanh niên. Thế hệ chúng tôi hôm nay có trách nhiệm tiếp nối tinh thần ấy bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với thanh niên và với yêu cầu của thời đại. Giải thưởng vì vậy vừa là niềm vui, vừa là một lời nhắc nhở rằng mình phải cố gắng nhiều hơn".

Trước thềm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cảm xúc lớn nhất trong Hiếu là niềm tự hào. "Tự hào vì mình được làm một phần rất nhỏ trong hành trình dài của tổ chức Hội, được tiếp nối công việc mà nhiều thế hệ đi trước đã dành tuổi trẻ và tâm huyết để xây dựng. Tự hào vì mình là một trong những người làm công tác Hội ở thời điểm rất đặc biệt: đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công nghệ thay đổi rất nhanh, cách thanh niên học tập, làm việc, kết nối và cống hiến cũng thay đổi rất nhanh. Nhìn lại chặng đường 70 năm, tôi càng thấy màu áo Hội không chỉ là một màu áo của phong trào, mà còn là màu áo của sự dấn thân, tình nguyện, đoàn kết và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam", anh chia sẻ.

Hiếu hy vọng mỗi thanh niên Thủ Đức nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung sẽ luôn giữ trong mình tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi", và tình yêu ấy phải luôn được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng khát vọng đưa đất nước phát triển. "Đó cũng là cách thiết thực nhất để chúng tôi tiếp nối 70 năm truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", Hiếu khẳng định.