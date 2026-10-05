Nữ đại úy ngày đêm lần theo những dấu vết số

Trước khi làm công tác an ninh mạng, nữ đại úy Mộng Hoài Nhung (30 tuổi), Phó bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi), từng công tác trong lực lượng an ninh.

Nữ đại úy công an Mộng Hoài Nhung ẢNH: NVCC

Theo chị Nhung, công việc của lực lượng an ninh mạng không có khung giờ cố định. Dấu vết có thể bị xóa, đối tượng có thể thay đổi cách thức hoạt động bất cứ lúc nào. Với những vụ việc khó, chị và đồng đội phải kiên trì rà soát, đối chiếu từ những chi tiết nhỏ. "Khi đã nhận nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi đều xác định phải theo đến cùng. Bởi sau mỗi dấu vết được làm rõ có thể là sự bình yên của người dân", chị nói.

Các thủ đoạn lừa đảo trên mạng thay đổi từng ngày, trong khi việc khắc phục hậu quả thường khó khăn. Vì vậy, chị chọn cách chia sẻ kiến thức để mỗi người có thể tự nhận diện nguy cơ. "Tôi nghĩ khi mỗi người dân trở thành một "lá chắn" thì không gian mạng sẽ an toàn hơn rất nhiều", chị cho hay.

Trong những buổi tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, chị cố gắng tạo cuộc trò chuyện thay vì một tiết học. Những tình huống thực tế được đưa vào bằng hình ảnh, video, đồ họa hoặc trò chơi ngắn để người nghe dễ hình dung.

Đại úy Nhung trong một buổi tuyên truyền pháp luật ẢNH: NVCC

"Tôi luôn mong sau buổi nói chuyện, khi gặp tình huống tương tự, các em biết phải làm gì để tránh những bẫy lừa", chị chia sẻ.

Trong câu chuyện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, chị đặc biệt quan tâm đến khoảng cách giữa trẻ em và người lớn. "Có những em sẵn sàng chia sẻ với người lạ trên mạng nhưng lại ngần ngại nói với bố mẹ, thầy cô khi gặp chuyện bất thường. Vì thế, gia đình cần tạo cho trẻ cảm giác an toàn khi chia sẻ, thay vì ngay lập tức trách mắng. Nhà trường cần trang bị kỹ năng và hỗ trợ khi các em gặp vấn đề. Còn bản thân trẻ cần biết cảnh giác, biết nói không và tìm đến người lớn đáng tin cậy khi cần", chị nói.

Công nghệ cũng được chị sử dụng trong công việc tuyên truyền. Những video ngắn, đồ họa, sản phẩm truyền thông số được khai thác để đưa thông tin đến người trẻ theo cách dễ tiếp nhận hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nội dung, thiết kế và tổng hợp thông tin.

"AI có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng con người vẫn phải kiểm soát công nghệ, kiểm chứng thông tin và sử dụng đúng cách. Tôi mong công nghệ giúp chúng tôi làm mới cách làm, nhưng không làm mất đi yếu tố con người", chị nói.

Chị chia sẻ với người trẻ: "Không gian mạng như một nơi để học tập, kết nối và phát triển, nhưng cũng là nơi cần sự tỉnh táo. Trước khi tin, hãy kiểm chứng. Trước khi chia sẻ, hãy suy nghĩ. Và khi gặp điều bất thường, đừng ngại tìm đến người thân, thầy cô hoặc những người mình tin tưởng để được giúp đỡ".

Đại úy Phạm Đoàn Quốc Hoàng, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Đại úy Mộng Hoài Nhung là cán bộ Đoàn năng nổ, chịu khó nghiên cứu và biết phát huy chuyên môn trong các hoạt động Đoàn, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn".

Đại úy Mộng Hoài Nhung là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2025. Chị nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2023 - 2025.