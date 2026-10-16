Mỗi 'thanh niên sống đẹp' là câu chuyện về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng

Tối 15.10, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Chợ Quán tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời tuyên dương 40 gương "Thanh niên sống đẹp" tiêu biểu tại địa phương.



40 gương 'Thanh niên sống đẹp' P.Chợ Quán

Lễ kỷ niệm là dịp để cán bộ, hội viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn mới.

Tham dự có chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị và lãnh đạo, cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết trao giấy chứng nhận cho các "Thanh niên sống đẹp" P.Chợ Quán ẢNH: THANH ĐA

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Chợ Quán trao tặng công trình căn nhà tình bạn cho gia đình Trần Thụy Phương Nghi, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tuyên dương 40 gương "Thanh niên sống đẹp" P.Chợ Quán là một trong những nội dung nổi bật. Danh hiệu là sự ghi nhận, biểu dương những người trẻ có lối sống tích cực, biết quan tâm đến những người xung quanh, có ý thức đóng góp cho tập thể và cộng đồng.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng thanh niên, Nguyễn Hải Hà Giang, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Chợ Quán, Bí thư Chi đoàn khu phố 13 (1 trong 40 gương "Thanh niên sống đẹp" P.Chợ Quán), nhớ nhất là hành trình đồng hành cùng một bạn trẻ trở về phường sau khi cai nghiện thành công nhưng gặp khủng hoảng tâm lý. "Bạn ấy nói muốn được giúp đỡ. Bạn vừa cai nghiện trở về. Mình ngồi xuống lắng nghe bạn nói. Mình nghĩ thời điểm đó điều bạn ấy cần nhất là được lắng nghe", Hà Giang trải lòng.

Nguyễn Hải Hà Giang ẢNH: THANH ĐA

Dù chàng trai ấy không thuộc khu vực cô phụ trách nhưng Hà Giang vẫn kiên nhẫn lắng nghe người bạn xa lạ tâm sự. Ngay sau đó, cô liên hệ với các anh chị ở cấp phường, Bí thư Đoàn phường để được hỗ trợ. "Mình vui vì bạn được giới thiệu đi khám chữa trị", Hà Giang xúc động nhớ lại.

Công việc bận rộn nhưng Trần Thanh Huy, Bí thư Chi đoàn khu phố 11, P.Chợ Quán vẫn dành thời gian, tâm huyết cho những hoạt động địa phương. Mới đây, Huy hạnh phúc khi cùng các đoàn viên Chi đoàn phối hợp tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" mang niềm vui đến các em nhỏ trên địa bàn, trong đó có những em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Là 1 trong 40 gương "Thanh niên sống đẹp" P.Chợ Quán, với Thanh Huy đó là niềm vinh dự. Thanh Huy tâm niệm sống đẹp không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính những hành động thiết thực, sự chân thành và mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Phát huy vai trò của thanh niên tại địa phương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Hồ Thị Trúc Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.Chợ Quán, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Q.5, gửi lời chúc mừng 40 gương "Thanh niên sống đẹp" được tuyên dương.

Tuyên dương gương "Thanh niên sống đẹp" P.Chợ Quán ẢNH: THANH ĐA

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Chợ Quán tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tối 15.10 ẢNH: THANH ĐA

"Mỗi gương mặt là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp cho cộng đồng. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, sống có trách nhiệm và truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều thanh niên cùng chung tay xây dựng P.Chợ Quán văn minh, sáng tạo, nghĩa tình", bà Trúc Giang bày tỏ.

Từ thực tiễn, bà Trúc Giang mong muốn Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam P.Chợ Quán trong thời gian tới phải thực sự gần thanh niên, hiểu thanh niên và tạo được những hoạt động thiết thực để thanh niên thấy mình có ích khi tham gia.

Để làm được điều đó, bà Trúc Giang nhấn mạnh cán bộ Hội cần chủ động tìm đến thanh niên tại khu phố, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các câu lạc bộ, hội nhóm trên mạng…lắng nghe tâm tư nguyện vọng để kịp thời nắm bắt nhu cầu của các bạn trẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc đến từ rất sớm và ở lại đến cuối cùng giao lưu cùng các bạn trẻ ẢNH: THANH ĐA

Anh Nguyễn Vĩnh Kha, Bí thư Đoàn P.Chợ Quán, tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ tham gia chương trình

ẢNH: THANH ĐA

"Hoạt động Hội cần gắn với những vấn đề thiết thực như việc làm, sáng tạo, an sinh xã hội, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn, xây dựng khu phố văn minh và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương", bà Trúc Giang phân tích.